我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

遠距上班不需大學文憑 這工作年薪可達20萬

專家：若不想被IRS查稅 要避免4大地雷

NBA／明明已是傷兵…活塞長人史都華 賽前向對手揮拳遭逮

記者曾思儒／即時報導
活塞長人史都華(右)對陣巫師隊。(美聯社)
活塞長人史都華(右)對陣巫師隊。(美聯社)

活塞隊和太陽隊昨天賽前出現暴力事件，活塞長人史都華（Isaiah Stewart）賽前朝太陽球員尤班克斯（Drew Eubanks）臉上招呼，比賽未開打就遭警方逮捕。

鳳凰城警方表示，史都華已收到傳票並被釋放；他昨天比賽原本就因腳踝扭傷缺陣，尤班克斯仍有上陣，出賽18分鐘攻下6分、6籃板，助隊以116：100守護勝場。

尤班克斯賽前表示，衝突發生在他進到球場前，兩人發生爭執、胸口撞胸口，史都華之後就出拳，保全也介入。

尤班克斯認為自己無大礙，上場沒問題，不過警方仍說他有受到輕傷，太陽也發表聲明捍衛自家球員，強調無法接受暴力行為，並會協助當地警方和聯盟。

活塞則表示，正再了解事情全貌，並回覆聯盟和當地警方相關問題。

活塞教頭威廉斯（Monty Williams）上季遭太陽解雇，昨天重回鳳凰城卻失焦，他指出聯盟自然會啟動調查，有更多消息會隨時間進行浮上檯面，太陽不該急著發出聲明。

太陽球星杜蘭特（Kevin Durant）則是強調，請聚焦在比賽上，「很不幸賽前發生這件事，應該要是兄弟情誼，但我也明白人有時會陷入困境。」他強調聯盟應該避免類似事情發生，希望大家都能往前走，「我們都會支持尤班克斯。」

傳票

上一則

高中打出破紀錄140轟 日強打少年獲史丹福大學錄取

延伸閱讀

公校網課無法登錄 市府指責IBM

公校網課無法登錄 市府指責IBM
劉醇逸辦新春慶典 匯聚美食與表演

劉醇逸辦新春慶典 匯聚美食與表演
倡導健康生活 「精英健身」100天瘦身賽頒獎晚宴 長島舉行

倡導健康生活 「精英健身」100天瘦身賽頒獎晚宴 長島舉行
市教育總監班克斯 20學區會議解惑

市教育總監班克斯 20學區會議解惑

熱門新聞

儘管已時隔一周，但梅西香港事件卻有越演越烈之勢。（路透）

梅西事件延燒 港前財長憂恐影響香港名聲

2024-02-11 08:47
酋長隊完成二連霸，四分衛馬霍姆斯(中)登台慶祝。(路透)

超級盃更新／25：22 酋長隊贏了49人隊 衛冕成功

2024-02-11 22:21
堪薩斯酋長隊贏得第58屆超級盃，四分衛馬霍姆斯(15號)興奮舉起獎盃。(美聯社)

超級盃／酋長延長賽逆轉2連霸 運彩公司：最糟糕結果

2024-02-12 06:23
阿根廷「球王」梅西在香港未能親自下場比賽風波持續延燒，使得阿根廷國家足球隊下月在中國的兩場友誼賽均告吹。（路透）

足球／中友誼賽全告吹 北京足協：無舉辦梅西參加相關比賽計畫

2024-02-10 07:50
流行樂天后泰勒絲(Taylor Swift)11日下午抵達拉斯維加斯。（取自x平台 NFL on CBS）

超級盃／泰勒絲抵球場 披著紅夾克 有這些人陪伴

2024-02-11 17:35
阿根廷球王梅西（Lionel Messi）日前在香港舉行比賽中沒有上陣，引起民眾不滿。圖為現場一個被放倒的梅西立牌。（美聯社）

梅西香港賽事缺陣掀不滿 杭州取消阿根廷球隊友誼賽

2024-02-09 12:31

超人氣

更多 >
大麥克套餐18元吃不起壞業績 麥當勞承諾將注重平價

大麥克套餐18元吃不起壞業績 麥當勞承諾將注重平價
5星座貴人運爆發 巨蟹注意同事家人、水瓶更上層樓

5星座貴人運爆發 巨蟹注意同事家人、水瓶更上層樓
酋長隊超級盃冠軍大遊行驚傳槍擊 1死9傷

酋長隊超級盃冠軍大遊行驚傳槍擊 1死9傷
堪薩斯超級盃封王遊行槍響 增至1死22傷 至少8人命危

堪薩斯超級盃封王遊行槍響 增至1死22傷 至少8人命危
「他」連任對俄有利 普亭首次對美國大選表態

「他」連任對俄有利 普亭首次對美國大選表態