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MLB／守護神狄亞茲傷膝 肌腱撕裂需手術 恐整季報銷

中央社／紐約16日電
MLB身價最高終結者狄亞茲（Edwin Diaz）15日晚在經典賽賽後慶功時不慎傷到右膝，需手術治療，可能因傷錯過整個新賽季。（路透）
MLB身價最高終結者狄亞茲（Edwin Diaz）15日晚在經典賽賽後慶功時不慎傷到右膝，需手術治療，可能因傷錯過整個新賽季。（路透）

美國職棒大聯盟身價最高終結者狄亞茲（Edwin Diaz）15日晚在經典賽賽後慶功時不慎傷到右膝，所屬紐約大都會隊今天公布，他的髕骨肌腱撕裂，需要手術治療。狄亞茲可能因傷錯過整個新賽季。

狄亞茲代表波多黎各參加世界棒球經典賽（WBC），15日在邁阿密的預賽D組壓軸戰成功關門，助球隊以5比2擊敗強敵多明尼加，拿下D組晉級複賽最後一張門票。狄亞茲以三振結束比賽後，隊友紛紛從休息區衝上場，與他在投手丘旁相擁、上下跳躍慶祝。

沒過多久，狄亞茲倒地扶著右腿，防護員隨即上場檢查，歡慶氣氛變調，兩隊球員面色凝重。狄亞茲最後靠攙扶並坐輪椅離場，同隊的胞弟亞歷克西（Alexis Diaz）淚流滿面。

經詳細檢查，大都會球團表示，狄亞茲右膝髕骨肌腱全層撕裂（full-thickness tear），預定今天接受手術治療。球團未公布復原預估時間表。

大聯盟官網報導，這類手術復原期約八個月，意味去年11月和大都會簽下五年1.02億美元合約的狄亞茲可能整季報銷。大都會總經理艾普勒（Billy Eppler）說，有些選手接受這類手術後六個月就能復出，但他們是「特例」。

28歲的狄亞茲速球剛猛、滑球犀利，是大都會爭冠倚重的牛棚大將。他上季32次救援成功，防禦率1.31，每9局三振數17.1次，都是大聯盟佼佼者。

大都會休賽季積極補強，網羅準名人堂強投魏蘭德（Justin Verlander）等好手，年度團隊薪資衝破3億美元大關，為大聯盟首見。狄亞茲在經典賽慶功時樂極生悲，為這支爭取1986年以來首個世界冠軍的球團帶來一大打擊。

大都會老闆柯恩（Steve Cohen）在狄亞茲傷勢明朗後發推文祝他早日康復，並說狄亞茲為人和善、好勝心極強，球團上下深感震驚，但決心繼續追求一個偉大賽季。

大聯盟新賽季預定30日點燃戰火，大都會代班終結者的選擇包括休賽季留住的歐塔維諾（Adam Ottavino），曾在紐約洋基、芝加哥白襪等隊當過終結者的羅伯森（David Robertson）。自由球員市場上也有關門經驗豐富的左投布里頓（Zack Britton）。

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