MLB／大谷翔平地位超越鈴木一朗等前輩？網掀論戰

鈴木一朗(左)、大谷翔平(右)。 （美聯社）

大谷翔平 日前在經典賽官辦熱身賽敲出兩發三分砲，再度震撼全球棒球迷。有球迷不禁在網路詢問，大谷翔平的歷史地位是否已超過鈴木一朗 等偉大前輩，話題一出，引發兩派網友論戰。

一名網友以「大谷的地位超越一朗、松坂、大松井了嗎?」為題，在論壇發文討論。有網友表示，「巔峰有，但歷史成績還需要累積」、「維持至少五年應該就是了」、「一朗還沒，其他已超越」，不過也有人直言，、「早就超越了」、「光在大聯盟二刀打成這樣，前輩根本沒辦法比」、「日本應該還是一朗代表，全世界大谷很難輸」。

鈴木一朗是美日通算安打王，生涯累積4367安，其中3089安在大聯盟擊出，2004年單季262安至今仍是大聯盟紀錄。2001年鈴木一朗以菜鳥身分加盟大聯盟水手隊，囊括美聯MVP、新人王、安打王、打擊王、盜壘王及金手套獎，展開「朗神」傳說。

松井秀喜外號「酷斯拉」，2002年日職單季50轟後，隔年加盟洋基 隊。大聯盟生涯10年共175轟，其中2009年以火熱的狀態，幫助洋基奪下冠軍，並獲選冠軍賽MVP。

松坂大輔外號「平成怪物」，雖然大聯盟生涯稍嫌遜色，但曾二度幫助日本拿下經典賽冠軍，為了國家鞠躬盡瘁的表現也備受尊敬。