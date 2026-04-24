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張凌赫被拱來台掀口水戰 現身親解「台灣同胞為何愛他」

記者趙大智／即時報導
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張凌赫紅遍兩岸。圖／摘自微博
張凌赫紅遍兩岸。圖／摘自微博

張凌赫因中國古裝劇「逐玉」暴紅，兩岸官方針對他「該不該來台交流」一番口水戰。就這麼巧，今晚「央視頻」張凌赫和田曦薇的專訪上線，張凌赫還特別回應了「台灣同胞的喜愛」。

國民黨主席鄭麗文日前透露有年輕人對她表示：「你們大人為什麼把兩岸關係搞得這麼複雜？只要叫張凌赫來台灣就好。」大陸國台辦回應「樂見中國藝人赴台交流」，但陳委會副主委梁文傑提到張凌赫挨批「粉底液將軍」事件，認為和中國國家廣電總局杜絕「畸形審美、顏值崇拜」觀點矛盾，要對岸官方先搞定內部有了定論再來談交流。

2年前「繁花」男主角胡歌應台北市影音節目製作商業同業公會邀請來台交流，這回也被拿來跟張凌赫做比較。當時兩岸關係同樣緊繃，胡歌來台連國台辦都拿他作品宣傳「寶總到寶島」。當時胡歌在台上形容自己講上海話時「有台灣口音」，問台下有沒有同感，得到「有」的回應後笑說：「這說明我們不分彼此！」台下兩極的反應，倒也符合兩岸現狀。

而昨夜中國「央視頻」推出張凌赫專訪，也提到了「台灣話題」，穿著白襯衫的他，直言台灣觀眾之所以喜歡，「背定不僅僅是我們的造型較出彩、我們的畫面比較精美，一定是裡面的情感濃度也是可以產生共鳴的」。

張凌赫透露自己演戲經驗畢竟不多，當時最學不會的就是控制表情，不是好不好看的問題，而是當一個人有情緒時，並不會把所有情緒都放在臉上，尤其遇到角色是內斂、喜怒不形於色的，如果表演太誇張，觀眾反而會出戲。

他也分析謝怔這個角色，雖然很多部分都沒拍出來，但事前他與導演做了很多功課，挖出的小故事就放在心裡邊，甚至變成人物小傳，寫在劇本旁，尤其演感情戲時，一定要去看這些小傳內容，在腦中過一邊，會比單純說台詞來得更自然。

身為南京師大理工科學霸，張凌赫自然很注重劇情邏輯，就像劇中他跟田曦薇談戀愛，一定要有鋪陳，一定要互相拯救扶持，「不要指望大家會相信你們的一見鍾情」，同時他也分享劇中經典台詞的深層含義，講得頭頭是道。

做為12月出生的摩羯座，張凌赫承認自己從小到大不太會表達愛，偏愛以留白與細節詮釋感情戲，「說得太滿就顯得很過」，也透露未來想嘗試現代職業劇，因為可以藉機學習，希望塑造出深入人心、被觀眾牢記的角色。這場訪談讓網友讚學霸：「果然言之有物啊。」

張凌赫接受「央視頻」專訪談到「台灣同胞的喜愛」。圖／摘自微博
張凌赫接受「央視頻」專訪談到「台灣同胞的喜愛」。圖／摘自微博

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