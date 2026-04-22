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凱莉珍娜遭前管家提告：被派去甜茶家打掃 還自掏通勤費

世界新聞網馬雯婷／即時報導
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凱莉珍娜（Kylie Jenner）和男友「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée...
凱莉珍娜（Kylie Jenner）和男友「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）。（美聯社）

據雅虎新聞網報導，凱莉珍娜（Kylie Jenner）的前管家瓦斯奎茲（Angelica Vasquez）已對其提起訴訟，其中部分指控涉及演員「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）。一名自稱曾在凱莉珍娜家中工作的女子表示，她不僅負責凱莉珍娜住處的清潔工作，還曾被安排前往甜茶的住所打掃，但額外通勤並未獲得任何補償。瓦斯奎茲聲稱，她於2024年9月開始受雇於凱莉珍娜，並於2025年8月離職。

據The Sun報導指出，相關指控來自凱莉珍娜的前管家瓦斯奎茲，她已對凱莉珍娜及其公司Kylie Jenner Inc. 提起訴訟。根據媒體取得的文件，瓦斯奎茲表示，她的工作範圍被擴展至主要工作地點之外，需前往多處與凱莉珍娜相關的房產執行清潔任務。

此外，她聲稱曾多次被指派前往甜茶位於洛杉磯的住所工作，但相關通勤費用需自行承擔，且未獲得任何里程或交通費用報銷。

除了通勤與工作安排的爭議外，訴訟內容還提及瓦斯奎茲指控她曾遭其他家務人員不當對待，包括針對其薩爾瓦多（Salvadoran）背景、口音、移民身分及天主教信仰的言語貶低。她並回憶稱，去年3月29日，一名主管在斥責她時情緒失控，甚至向她腳邊丟擲衣架，行為帶有攻擊性。

此外，Vasquez 也指控雇主存在多項薪資違規情形，包括未支付全部應得薪資、延遲或未支付工資、未支付加班費、未提供法定休息與用餐時間，以及未報銷相關工作支出。她表示，這些情況對其造成了嚴重的情緒困擾。

The Sun表示已就相關指控向凱莉珍娜與甜茶方面求證，但截至目前尚未獲得回應。整起訴訟使私人家庭工作關係被帶入公眾視野，也成為瓦斯奎茲對前雇主追究責任的一部分。

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