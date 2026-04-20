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當台灣短劇先行者 高凌風兒子搭平台促兩岸共掘商機

記者黃雅慧／上海即時報導
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在全場嘉賓的共同見證下，兩位發起人王晨（左五）與葛兆恩（右五）將兩根紅色緞帶緩緩...
在全場嘉賓的共同見證下，兩位發起人王晨（左五）與葛兆恩（右五）將兩根紅色緞帶緩緩併攏，鄭重地連在一起打成一個同心結。寓意兩岸影視合作情誼綿長、聯結緊密。記者黃雅慧／攝影

「谷雨相逢．劇匯兩岸」兩岸青年短劇合作記者會20日上午在上海神旺大酒店舉行，項目由兩岸青年影視人代表王晨、「寶弟」葛兆恩（已故藝人高凌風之子）共同發起，會上透露兩岸團隊已在籌劃更多類型片合作，旨在通過短劇這一靈活載體，持續探索兩岸影視產業融合發展的新路徑。

發布時機適逢中共中央台辦甫於日前受權發布十項促進兩岸交流合作的政策措施，為兩岸微短劇合作提供良好的政策氣氛。活動聚焦兩岸影視產業協同發展，會上宣布推出首部滬台雙城（同步取景）短劇《六號計劃》，並宣布首批十部大陸精品短劇將通過中天電視台頻道進入台灣影視市場。

葛兆恩接受本報採訪表示，他以前多拍電視劇等長集數影集，近年在大陸認識到豎屏短劇，拍攝過程也快，但台灣似乎沒有人討論短劇產業，他認為台灣市場有潛力，同時他也花了一年時間搭建一個海外短劇平台「ON REEL」，他希望把一些有才華的演員朋友都一起拉進短劇世界、一起創造機會，通過跟港澳台地區朋友合作，「如果能夠匯聚，我覺得應該會很好玩」。

大陸短劇產業其實已經相對成熟，葛兆恩說，他跟團隊每天也在思索能玩出什麼新花樣。他認為兩岸觀眾群不同，他之前在台灣拍短劇節奏會慢一點、鋪墊慢一點，但大陸節奏相對快，所以他們也在抓兩邊能融合的平衡，而這過程對他而言是有趣的。

項目發起人之一、大陸青年影視人代表王晨對本報表示，大陸短劇市場面臨蓬勃且飽和。在這個情況下，要有差異化，他認為，一方面台灣有很多好的IP，比如偶像劇就是短劇的一種，當年偶像劇和現場短劇在他看來都稱「爽劇」，就是讓人看的舒服且令人憧憬嚮往；另一方面，大陸現在短劇市場演員很飽和，但是台灣演員有很多關於台灣視角與內容在，這部分也呈現差異化，他覺得兩岸在一起能做更有意思的一些交流。不管是從製作團隊到主創、演員跟編劇都是一樣的。

王晨認為台灣短劇非常有機會推廣至大陸，但現在台灣短劇還不成規模和體系，所以希望通過合作，讓更多台灣同仁在台灣創造更多優質短劇，他們做一個連結跟促成的作用，他說自己正在做的就是一個橋樑的作用。

據悉，《六號計劃》講述了幾位年輕人在不同時間點收到一項神秘的「六號任務」，一旦選擇不執行便會引發一連串意想不到的後果，劇情充滿懸念與反轉，深刻描繪人在選擇與命運之間的拉扯。將在上海、台北雙城拍攝；第二部兩岸取景短劇《愛情六號線》亦引發關注。該劇聚焦更具浪漫色彩的情感敘事，將進一步豐富「六號線」系列短劇的內容矩陣。

「谷雨相逢·劇匯兩岸」兩岸青年短劇合作記者會20日上午在上海神旺大酒店舉行，項目...
「谷雨相逢·劇匯兩岸」兩岸青年短劇合作記者會20日上午在上海神旺大酒店舉行，項目由兩岸青年影視人代表王晨（左）、「寶弟」葛兆恩（已故藝人高凌風之子，右）共同發起。記者黃雅慧／攝影

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