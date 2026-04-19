柯震東宣布新身分 2摯愛離世後：沒準備好投入下一段關係

柯震東從演員身分延伸至寵物保健領域。圖／帕奇特小屋提供

演員柯震東近期拋出全新動向，從演員身分延伸至寵物 保健領域，接下品牌總監角色。過去與毛孩相伴的生命經驗，成為他人生重要轉折。前幾年家中兩隻愛犬相繼邁入高齡並離開，讓他第一次如此強烈感受到毛孩老化與健康問題的殘酷與無力，也因此萌生投入寵物保健領域的念頭，進一步與團隊展開毛孩保健補給品的研究。

談及此次擔任品牌總監的實際參與，柯震東表示，自己不只是代言或掛名，而是實際與團隊一同檢視產品方向。「除了跟團隊確保產品的內容物是真的對毛孩有益且合乎法規標準之外，當然也希望在包裝上、便利性上，都能更符合多數飼主的需求及喜好。」從理念出發延伸到產品細節，強調安全性與實用性同樣重要，也希望透過自身參與，讓品牌更貼近飼主日常使用情境，建立長期信任感。

對於未來是否會再養寵物，柯震東坦言其實一直都有這樣的想法，但因為兩隻愛犬離開的時間還不久，自己尚未準備好再次投入下一段新的情感關係，「或許等我準備好了，毛孩就會出現。」他也透露其實一直很想嘗試養貓，但因為對貓毛過敏，這個「養貓夢」暫時只能擱置，未來仍會再評估是否有合適方式實現。

談到近期規畫，他表示今年仍會帶來新的影視作品，同時也正在準備自己構思的故事內容，有好消息會再與大家分享，並喊話觀眾持續支持「乩身」。此外，除了演員與導演身份外，之前有看到一些粉絲敲碗重啟YouTube頻道或甚至開Podcast，團隊有持續發想有趣的內容中，未來將以更多元的創作形式與觀眾互動，拓展不同面向的內容可能。

柯震東分享，自己從小到大生活中一直都有狗狗的陪伴，且多為大型犬，因此更能感受到牠們老化速度之快與健康狀況的變化。「當狗狗生病或變老時，那種無助感真的很強烈，也讓我明白，寵物的健康就像人一樣，需要長期的照顧與累積。」他坦言，過去的經歷讓他更加在意日常保健的重要性，也希望未來若再次迎接新的毛孩，能有更完整的照護方式。「我希望在有限的時光裡，盡力給牠們最完整的照顧。健康不是一蹴可幾的，而是一點一滴累積的結果。」他也表示，透過「帕奇特小屋」，希望能幫助更多毛孩過上更自在、更有品質的生活。

柯震東宣布新身分。圖／帕奇特小屋提供

柯震東宣布新身分。圖／帕奇特小屋提供

柯震東展現多面向發展動能。圖／帕奇特小屋提供