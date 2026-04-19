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香港金像獎／杜德偉出道40年首摘金 擊敗強敵奪男配

記者陳穎／即時報導
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杜德偉以「風林火山」獲頒最佳男配角。圖／摘自官方臉書
杜德偉以「風林火山」獲頒最佳男配角。圖／摘自官方臉書

現年64歲的杜德偉（Alex）在演藝生涯迎來重要突破，先前已憑電影獲得「香港電影導演會年度大獎」「最佳男配角」，今（19日）在「香港金像獎」中再度封王，擊敗「UFO離奇命案」陳湛文、「水餃皇后」袁富華、「再見UFO」黃又南及「拼命三郎」林家熙，成功奪下「最佳男配角」，同時也是入行逾40年首座金像獎個人獎項，實力獲得肯定。

杜德偉在「風林火山」中的演出被視為全片亮點之一，他飾演金城武的哥哥「李文狄」，角色設定為長年潛逃海外、沉溺毒品的複雜人物。首度登場即以強烈造型與狂放演技吸引目光，戲中與弟弟金城武因家族與集團理念分歧產生激烈對立，兄弟之間的衝突與拉扯成為劇情重要張力來源。

他早前已憑此角色在導演會率先奪獎，被外界視為本屆金像獎男配角的大熱人選。杜德偉受訪時曾表示，沒想到自己在人生這個階段還能迎來如此重要的肯定，也坦言非常喜歡「李文狄」這個角色，拍攝過程相當投入。此次順利奪獎，外界普遍認為是實至名歸。

杜德偉回顧演藝路，多次提及已故前輩吳孟達對其影響深遠。兩人當年因合作劇集「邊城小子」結緣，雖相處時間不長，但建立深厚情誼。吳孟達離世後，他曾發長文悼念，並分享對方贈送的書籍「角色的誕生」，形容對方是自己最敬重的前輩之一，也感念其展現出的專業與「俠義風範」，對其演藝之路帶來深刻啟發。

香港 金城武

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