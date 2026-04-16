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「蔡明亮藝術空間」首次曝光 林志玲現身談空氣美學

記者黃筱晴／即時報導
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導演蔡明亮（左起）、林志玲、李康生同台，分享生活空氣美學。記者黃筱晴／攝影
導演蔡明亮（左起）、林志玲、李康生同台，分享生活空氣美學。記者黃筱晴／攝影

上洋產業攜手三菱重工空調打造精品級品牌「空氣美學事務所」，並跨界合作國際名導蔡明亮，首度公開位於新店山區的「蔡明亮藝術空間」，並邀請品牌代言人林志玲同台對談，從藝術創作延伸至空氣、空間與情緒感知，呈現空氣如何從功能性設備，轉化為影響生活品質的重要元素。蔡明亮更熱情邀請林志玲重拾畫筆、成為「駐村藝術家」。

林志玲感性分享，空氣雖然看不見，卻與人的情緒狀態密切相關。她指出，當環境中的空氣維持舒適、潔淨且穩定時，人也更容易放鬆、沉靜，生活節奏隨之變得從容。

她說：「空氣其實是一種無形的陪伴，雖不被刻意察覺，卻在每一刻影響著我們的感受。」

她進一步以日常經驗說明，無論是觀展或創作，良好的空氣品質都是支持專注與靈感的重要條件；而身為母親，她也觀察到孩子對空氣與溫度變化更加敏感，穩定的空氣環境能讓孩子更自在、情緒更平穩，凸顯空氣在生活中的關鍵角色。

在空間規畫上，蔡明亮則從創作者視角出發，將空氣視為「看不見的作品」。他認為，美術館不僅是展示藝術的場域，更是一個讓人慢下來、與自我對話的空間，而空氣正是支撐這種節奏的核心元素。

此次與空氣美學事務所合作打造的藝術空間，規畫為4大展區，包括提供「蔡李陸」手工咖啡與私房料理的咖啡走廊、展出電影《日子》延伸創作的「日子的畫」、放映影像作品的「小小電影館」，以及呈現其11部長片海報的「海報牆」。

整體空間透過空氣流動、溫度與濕度的精準控制，形塑出安靜、穩定且適合停留的觀展氛圍，讓觀眾在無形中感受空氣所帶來的情緒引導。

三菱重工空調則在此次合作中扮演關鍵技術角色，透過專業空調系統為藝術作品提供穩定的保存與展示環境，同時兼顧人體舒適度與空間體驗。空氣美學事務所進一步導入一站式服務架構，整合「專案顧問師」、「空氣規畫師」與「方案實踐師」3大角色，從需求溝通、系統設計到實際安裝與調校，打造完整且可追溯的空氣解決方案。此外，品牌首創「空調規畫履歷」，完整記錄規畫與施工歷程，不僅提升服務透明度，也為後續維護與升級提供依據。

透過此次跨界合作，空氣美學事務所嘗試重新定義空氣和空調在生活中的重要角色，也將其提升至結合藝術、設計與情緒感知的美學層次，展現空氣如何成為串聯人與空間的重要媒介。

空氣美學事務所攜手三菱重工空調代言人林志玲，共同出席國際名導蔡明亮的藝術空間。圖...
空氣美學事務所攜手三菱重工空調代言人林志玲，共同出席國際名導蔡明亮的藝術空間。圖／三菱重工空調提供

三菱重工空調代言人林志玲，分享「空氣就像是一種看不見的陪伴。」記者黃筱晴／攝影
三菱重工空調代言人林志玲，分享「空氣就像是一種看不見的陪伴。」記者黃筱晴／攝影

「空氣美學事務所」攜手三菱重工空調跨界合作，打造「蔡明亮藝術空間」，首度對外亮相...
「空氣美學事務所」攜手三菱重工空調跨界合作，打造「蔡明亮藝術空間」，首度對外亮相。記者黃筱晴／攝影

空間內擺放多幅蔡明亮的畫作，首次全面公開。圖／三菱重工空調提供
空間內擺放多幅蔡明亮的畫作，首次全面公開。圖／三菱重工空調提供

空氣美學事務所攜手國際名導蔡明亮、三菱重工空調代言人林志玲探討空氣如何影響藝術，...
空氣美學事務所攜手國際名導蔡明亮、三菱重工空調代言人林志玲探討空氣如何影響藝術，營造質感新生活。圖／三菱重工空調提供

蔡明亮與空氣美學事務所合作，將老舊廢墟打造成藝術空間，而空調的存在更如同一件「看...
蔡明亮與空氣美學事務所合作，將老舊廢墟打造成藝術空間，而空調的存在更如同一件「看不見的藝術品」。記者黃筱晴／攝影

三菱重工空調跨界合作，為「蔡明亮藝術空間」進行整體空調規劃。記者黃筱晴／攝影
三菱重工空調跨界合作，為「蔡明亮藝術空間」進行整體空調規劃。記者黃筱晴／攝影

藝術空間內部規畫為4大展區，包含放映影像作品的「小小電影館」。圖／三菱重工空調提...
藝術空間內部規畫為4大展區，包含放映影像作品的「小小電影館」。圖／三菱重工空調提供

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