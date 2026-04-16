我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

逼吃痰、肛交…BLACKPINK Jisoo親哥被控家暴 瘀傷照曝光

搭載中國遊客大巴在俄公路翻覆 2死逾10傷

比利時富商尪突暴斃…林鳳英與繼子女爭上億遺產

記者陳慧貞／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
林鳳英喪偶返台，傾訴異國婚遭遇夫家不平等待遇。記者沈昱嘉／攝影
林鳳英喪偶返台，傾訴異國婚遭遇夫家不平等待遇。記者沈昱嘉／攝影

女星林鳳英昔日曾拍攝全裸寫真一砲而紅，自2017年嫁給比利時富商老公Marc後，台、比兩邊跑，日子過得十分忙碌。但去年11月老公在家猝逝後，隨即引發她和繼子女遺產之爭，16日她露面受訪，控訴自丈夫去世後所遭受的所有不平等待遇，一度激動落淚，表示已對老公的一雙兒女提出詐欺、偽造文書告訴，期待討回公道。

林鳳英表示，之所以露面坦白所有遭受的委屈，她坦言：「實在求助無門。」表示丈夫近年來身體一直出狀況，包括心臟、癲癇、肝硬化等多病纏身，尤其這兩年健康急轉直下，進出醫院超過10次，她不假他人之手貼身照顧，但繼子女都以人在法國，從未探視過病父一次。

去年11月，林鳳英人到釜山出差，交代有住家鑰匙的鄰居幫忙偶爾探一下丈夫，誰知當連續數天聯繫不到丈夫後，她察覺有異，請鄰居關心，才發現丈夫已倒在家中，據了解，經驗屍後，距離死亡時間有兩天。林鳳英說，「本來很單純，有人報案說死因不單純，因為驗屍沒問題，遺體已經到殯儀館，（去年）11月26日早上夢到老公喊『趕快來救我』，到了下午6、7個警察直接衝進來，搜查辦公室、搜我的包包、全身物品，全部都要扣走，訊問3小時。」她既不能回住家別墅，也無處可去，只能住在原本丈夫的公司，正值冬天氣溫只有一兩度，她在沒有洗衣機、沒有熱水的辦公室長達50幾天，還因遺產問題，她的銀行戶頭被凍結，身無分文的情況下，只能去救濟站領食物。

林鳳英坦言，喪偶加上爭產風波，雙重打擊令她身心俱疲，她說，處理完丈夫身後事後，發現丈夫的房產被繼子女偷賣，還在賣房契約裡擅自寫了「林鳳英什麼都不要」的字樣，令她忍無可忍，求助台灣駐比利時辦事處也發現並無實質幫助，所以才決定將此事公諸於世，「台灣沒有幫我，我還被當地人歧視，質疑我是否真心愛這男人，希望海外台灣人不要跟我一樣遇到這樣困難。」

林鳳英喪偶返台，傾訴異國婚遭遇夫家不平等待遇。記者沈昱嘉／攝影
林鳳英喪偶返台，傾訴異國婚遭遇夫家不平等待遇。記者沈昱嘉／攝影

林鳳英喪偶返台，傾訴異國婚遭遇夫家不平等待遇。記者沈昱嘉／攝影
林鳳英喪偶返台，傾訴異國婚遭遇夫家不平等待遇。記者沈昱嘉／攝影

林鳳英喪偶返台，傾訴異國婚遭遇夫家不平等待遇。記者沈昱嘉／攝影
林鳳英喪偶返台，傾訴異國婚遭遇夫家不平等待遇。記者沈昱嘉／攝影

林鳳英喪偶返台，傾訴異國婚遭遇夫家不平等待遇。記者沈昱嘉／攝影
林鳳英喪偶返台，傾訴異國婚遭遇夫家不平等待遇。記者沈昱嘉／攝影

上一則

與周子瑜「秘戀」？許光漢輕描淡寫：見面會互打招呼

下一則

曾敬驊爆秘戀超正網紅 認了「正常交友」當場結巴狂喝水

延伸閱讀

中國前女首富陳麗華病逝 身家500億 傳4子女各分百億遺產

中國前女首富陳麗華病逝 身家500億 傳4子女各分百億遺產
二婚小11歲「最帥唐僧」 陳麗華、遲重瑞不甩議論相伴36年

二婚小11歲「最帥唐僧」 陳麗華、遲重瑞不甩議論相伴36年
相親「優質男」變噩夢 上海女天天哭 驚動對方「亡母」

相親「優質男」變噩夢 上海女天天哭 驚動對方「亡母」
滬女雇演員扮爸媽 2個月結2次婚 生娃卻是第三個男人的

滬女雇演員扮爸媽 2個月結2次婚 生娃卻是第三個男人的

熱門新聞

楊冪如今的髮量。（取材自微博）

楊冪的長髮垂至肚臍眼…驚豓全網 與1年前判若兩人

2026-04-12 08:00
女星Christine Michalsky勇敢揭發被醫護人員性侵。（取材自Instagram）

女星叫救護車慘遭性侵 畫面曝光網瘋傳 兇手不是正式救護人員

2026-04-10 01:30
江圖因心臟病過世，享壽89歲。(摘自微博)

香港資深藝人驚傳心臟病逝 感情精采卻終身未婚

2026-04-15 21:54
凱蒂佩芮被指控性侵。（路透）

凱蒂佩芮被控性侵 受害女星隱忍20年「猥褻細節曝光」直言：當場吐了

2026-04-13 18:56
張雅琴的「1800年代晚報」頗受觀眾歡迎。圖／年代提供

TVBS主播被裁震撼業界 張雅琴一句話直戳職場現實

2026-04-14 09:04
向華強自爆與老婆陳嵐分房10年以上。(摘自向太Tiffany陳嵐微博)

認了與向太分房睡10年「各過各的」向華強揭關鍵原因：除非很年輕

2026-04-15 19:01

超人氣

更多 >
尖端研究領域11科學家接連死亡、失蹤 白宮聯手FBI調查

尖端研究領域11科學家接連死亡、失蹤 白宮聯手FBI調查
好市多上架自家無乳糖鮮奶 價格只要競品一半

好市多上架自家無乳糖鮮奶 價格只要競品一半
台灣節目「請世界吃桌」時報廣場上菜 就地結婚她喊太夢幻

台灣節目「請世界吃桌」時報廣場上菜 就地結婚她喊太夢幻
兩階段策略達成財富自由 華裔夫妻40歲前提早退休環遊世界

兩階段策略達成財富自由 華裔夫妻40歲前提早退休環遊世界
再出招 貝森特：將強制銀行蒐集公民身分資料

再出招 貝森特：將強制銀行蒐集公民身分資料