比利時富商尪突暴斃…林鳳英與繼子女爭上億遺產

林鳳英喪偶返台，傾訴異國婚遭遇夫家不平等待遇。記者沈昱嘉／攝影

女星林鳳英昔日曾拍攝全裸寫真一砲而紅，自2017年嫁給比利時富商老公Marc後，台、比兩邊跑，日子過得十分忙碌。但去年11月老公在家猝逝後，隨即引發她和繼子女遺產之爭，16日她露面受訪，控訴自丈夫去世後所遭受的所有不平等待遇，一度激動落淚，表示已對老公的一雙兒女提出詐欺、偽造文書告訴，期待討回公道。

林鳳英表示，之所以露面坦白所有遭受的委屈，她坦言：「實在求助無門。」表示丈夫近年來身體一直出狀況，包括心臟、癲癇、肝硬化等多病纏身，尤其這兩年健康急轉直下，進出醫院超過10次，她不假他人之手貼身照顧，但繼子女都以人在法國，從未探視過病父一次。

去年11月，林鳳英人到釜山出差，交代有住家鑰匙的鄰居幫忙偶爾探一下丈夫，誰知當連續數天聯繫不到丈夫後，她察覺有異，請鄰居關心，才發現丈夫已倒在家中，據了解，經驗屍後，距離死亡時間有兩天。林鳳英說，「本來很單純，有人報案說死因不單純，因為驗屍沒問題，遺體已經到殯儀館，（去年）11月26日早上夢到老公喊『趕快來救我』，到了下午6、7個警察直接衝進來，搜查辦公室、搜我的包包、全身物品，全部都要扣走，訊問3小時。」她既不能回住家別墅，也無處可去，只能住在原本丈夫的公司，正值冬天氣溫只有一兩度，她在沒有洗衣機、沒有熱水的辦公室長達50幾天，還因遺產問題，她的銀行戶頭被凍結，身無分文的情況下，只能去救濟站領食物。

林鳳英坦言，喪偶加上爭產風波，雙重打擊令她身心俱疲，她說，處理完丈夫身後事後，發現丈夫的房產被繼子女偷賣，還在賣房契約裡擅自寫了「林鳳英什麼都不要」的字樣，令她忍無可忍，求助台灣駐比利時辦事處也發現並無實質幫助，所以才決定將此事公諸於世，「台灣沒有幫我，我還被當地人歧視，質疑我是否真心愛這男人，希望海外台灣人不要跟我一樣遇到這樣困難。」

林鳳英喪偶返台，傾訴異國婚遭遇夫家不平等待遇。記者沈昱嘉／攝影

林鳳英喪偶返台，傾訴異國婚遭遇夫家不平等待遇。記者沈昱嘉／攝影

林鳳英喪偶返台，傾訴異國婚遭遇夫家不平等待遇。記者沈昱嘉／攝影