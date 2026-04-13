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霸王回家…「項羽」翻紅 何潤東將赴「蘇超」為宿遷加油

香港中通社4月13日電
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何潤東14年前在《楚漢傳奇》中塑造的項羽再度出圈。（本報系檔案照）
何潤東14年前在《楚漢傳奇》中塑造的項羽再度出圈。（本報系檔案照）

中國江蘇省宿遷市文化廣電和旅遊局13日在宿遷宣布，曾在電視劇《楚漢傳奇》中飾演西楚霸王項羽的華語知名影視男演員何潤東，將於4月18日現身宿遷奧體中心，助陣2026年江蘇省城市足球聯賽（又稱「蘇超」）宿遷隊主場開幕儀式，為宿遷隊加油助威。

當天發布會上，何潤東通過視頻連線表示：「非常榮幸以項羽扮演者的身份回到項王故里——宿遷，為『蘇超』宿遷隊現場助威，宿遷隊加油，霸王為你撐腰。」

這一創意源於網友的集體呼聲，「邀請何潤東來宿遷，重演霸王項羽」的話題已在網上被持續關注了一個多月。

近日，何潤東14年前在《楚漢傳奇》中塑造的項羽形象因網友「考古」再度出圈，粗獷硬朗的造型被網友封為「古裝武將天花板」，相關二創播放量突破12億，短短數日漲粉超過25萬。

與此同時，隨著新一輪「蘇超」各隊隊徽的發布，有網友給宿遷文旅官方帳號留言：「開幕式請何潤東老師，騎黑馬穿盔甲繞場，喊一聲『江東子弟多才俊』，連喊三聲『殺』，簡單且震撼。」宿遷文旅當天便回覆「靜候霸王回家」，不到一周就正式向何潤東發出邀約。何潤東團隊隨即回應「非常希望到場」，正在積極協調檔期。

「蘇超」以江蘇13座城市為單位展開對抗，這些城市各有其深厚文化底蘊，每場比賽不僅是足球競技，也成為城市文化展示的舞台。去年5月「蘇超」啟動以來，以其獨特的魅力迅速成為全國焦點。2026年「蘇超」已於本月11日開賽。

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