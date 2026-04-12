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悄赴台南朝聖AKIRA與林志玲結婚地 放浪師弟團練中文歌

記者李姿瑩／台北即時報導
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BALLISTIK BOYZ在華山紅磚牆前留下帥氣身影。圖／LDH 愛夢悅提供
BALLISTIK BOYZ在華山紅磚牆前留下帥氣身影。圖／LDH 愛夢悅提供

放浪家族旗下的男團BALLISTIK BOYZ今晚在華山Legacy開唱，他們一早飛來台灣，馬不停蹄接受媒體訪問，開心分享吃了蛋餅、豆漿等台式早餐，還去馬殺雞增強元氣。他們晚上已經準備好獻唱中文歌曲，希望台灣粉絲能聽得懂他們的發音。

BALLISTIK BOYZ連續3年到台北開唱，台北場次甚至是巡演首場，BALLISTIK BOYZ表示，他們並非刻意安排，但彷彿緣分牽引，台北場的時間總是優先於日本。而晚上既然是第一場，自然要拿出更多更精彩的內容，讓台灣粉絲大開眼界。

說到來台次數可以拚當「灶咖男團」，BALLISTIK BOYZ躍躍欲試，直說現在對八角味道已經見怪不怪，出發之前就在盤算要吃鼎泰豐跟火鍋。其實他們私下也相當頻繁訪台，加納嘉將曾到台南錄影，特地造訪師兄AKIRA和林志玲結婚的台南美術館，盛讚台南是個又熱又甜的美食古都。

砂田將宏最近演出以AI為主題的日劇，正好成員們都非常依賴ChatGPT，還曾請ChatGPT給他們曲目編排的建議，雖然完全不能用，但給他們天氣建議之類的還是非常好用。

媒體建議他們不妨可以問ChatGPT如何增進中文，以及學習跟粉絲互動的對話。BALLISTIK BOYZ直呼沒想到可以這樣運用，中文程度最好的松井利樹偷偷出賣隊友奧田力也中文發音「最可愛」，奧田力也不甘示弱，現場學講「四十四隻石獅子」，誠意滿分獲得媒體鼓掌喝采。

BALLISTIK BOYZ在華山紅磚牆前留下帥氣身影。圖／LDH 愛夢悅提供
BALLISTIK BOYZ在華山紅磚牆前留下帥氣身影。圖／LDH 愛夢悅提供

BALLISTIK BOYZ在華山紅磚牆前留下帥氣身影。圖／LDH 愛夢悅提供
BALLISTIK BOYZ在華山紅磚牆前留下帥氣身影。圖／LDH 愛夢悅提供

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