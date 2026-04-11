我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊朗：美伊談判進入技術細節階段 不排除延長一天

川普稱美開始清理荷莫茲海峽 Axios：幾艘美艦通過

張宇傳倒嗓 相隔8年滿頭白髮台北開唱 一開口驚呆全場

記者梅衍儂／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
張宇擔任游鴻明嘉賓。記者王聰賢／攝影
張宇擔任游鴻明嘉賓。記者王聰賢／攝影

游鴻明相隔18年在台開唱，今（11）日在台北流行音樂中心舉辦「2026 <敵不過想念>演唱會」，他久未現身，除了自己的經典「孟婆湯」、「地下鐵」，更請來重量級嘉賓張宇，張宇8年來首度登上舞台開唱，一曲「雨一直下」輕鬆飆上高音，破除過往倒嗓傳言！

游鴻明唱到「給你們」時，張宇從升降台冒出，全場立刻發出驚喜尖叫，他已8年沒唱歌，笑說：「剛才在後台，我的耳機因為8年沒有用過，都脫落了，工作人員趕快換一副給我。」游鴻明笑說：「有沒有可能是卡了8年的耳屎？」張宇表示他超級緊張，「8年沒有唱歌，不知道自己唱歌變什麼樣子」，事實上他狀態極佳，聲音渾厚如以往，絲毫沒有倒嗓跡象。

話鋒一轉，他說自己原本想去大巨蛋聽鄧紫棋唱歌。其實張宇跟鄧紫棋10幾年前因節目「我是歌手2」結緣，身為主持人的張宇對鄧紫棋的唱功極為驚豔，甚至笑稱她為「兒媳婦」。他笑說游鴻明開唱剛好撞到鄧紫棋，開玩笑說：「害我沒辦法去大巨蛋聽我兒媳婦唱歌！」

張宇話匣子一開停不下來，他表示奇怪，鄧紫棋怎麼沒約他當演唱會嘉賓，「後來覺得不約我還好，她key那麼高，我怎麼唱得上去，多漏氣」，張宇也感慨今天一幫好友，獨缺袁惟仁，他抬頭一望，說：「他今天應該也有來，可能坐在佩甄旁邊」。他和游鴻明也特別加唱「用心良苦」，唱到「我的痛怎麼形容」，游鴻明笑說：「你的頭不好形容。」隨後張宇又獨唱經典「雨一直下」。

游鴻明相隔18年開唱。記者王聰賢／攝影
游鴻明相隔18年開唱。記者王聰賢／攝影

音樂人陳柏全（左起）、張宇、游鴻明合唱。記者王聰賢／攝影
音樂人陳柏全（左起）、張宇、游鴻明合唱。記者王聰賢／攝影

張宇嗓子狀態超好。記者王聰賢／攝影
張宇嗓子狀態超好。記者王聰賢／攝影

上一則

主播打哈欠被看光 華視出包道歉「觀眾懇求放過主播」

下一則

周湯豪自爆曾和「麥可傑克森」同台 8歲時夢幻合體演出

延伸閱讀

77歲秦祥林現身… 鄭怡洛城開唱驚喜同框 秒變小粉絲

77歲秦祥林現身… 鄭怡洛城開唱驚喜同框 秒變小粉絲
鄧紫棋大巨蛋二唱 曝「泡沫」難忘19歲情傷 過15年終發聲

鄧紫棋大巨蛋二唱 曝「泡沫」難忘19歲情傷 過15年終發聲
鄧紫棋台上突爆淚…披婚紗蹲地大哭 超心疼畫面曝光

鄧紫棋台上突爆淚…披婚紗蹲地大哭 超心疼畫面曝光
周杰倫杭州3小時演唱會翻車？ 被質疑「光明正大划水」

周杰倫杭州3小時演唱會翻車？ 被質疑「光明正大划水」

熱門新聞

清野咲拍A片被同學告密給學校。圖／摘自IG

21歲芭蕾舞者拍成人片 遭同學告密被退學 爸媽得知大崩潰

2026-04-04 08:45
席德妮史威尼擁有傲人好身材。圖為她2025年12月15日出席電影「家弒服務」洛杉磯首映會。（路透）

美乳女神真實尺寸曝光 穿內衣火辣影片流出 嘆「大到很自卑」

2026-03-14 22:05
方文琳久違在節目上獻唱。(民視提供)

60歲玉女歌手狀態曝光 重出江湖還是美成這樣

2026-04-03 20:57
「冰湖重生」黃楊鈿甜飾演女主角「楚喬」。圖／愛爾達電視 提供

18歲女星戴「30萬耳環」炫富害慘父 對鏡落淚一秒心碎

2026-04-08 10:50
女星Christine Michalsky勇敢揭發被醫護人員性侵。（取材自Instagram）

女星叫救護車慘遭性侵 畫面曝光網瘋傳 兇手不是正式救護人員

2026-04-10 01:30
泰國女星Christine Michalsky決定站出來透露一切，希望不要再有受害者。(取材自Instagram)

泰女星倒臥家中求救 被救護員性侵拍裸照 驚悚細節公開

2026-04-02 02:22

超人氣

更多 >
7歲華裔女童錄取柯蒂斯音樂學院 破102年校史紀錄

7歲華裔女童錄取柯蒂斯音樂學院 破102年校史紀錄
他自製淘米水肥料「養遍各類蔬菜花卉」 加一物保證不臭

他自製淘米水肥料「養遍各類蔬菜花卉」 加一物保證不臭
起床後養成這5習慣 有助維持健康血壓

起床後養成這5習慣 有助維持健康血壓
拜登兒vs川普子 美可能破天荒上演第一公子格鬥

拜登兒vs川普子 美可能破天荒上演第一公子格鬥
梅蘭妮亞突與艾普斯坦切割 他嘲諷：完全是胡說八道

梅蘭妮亞突與艾普斯坦切割 他嘲諷：完全是胡說八道