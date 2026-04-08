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18歲女星戴「30萬耳環」炫富害慘父 對鏡落淚一秒心碎

記者陳慧貞／即時報導
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「冰湖重生」黃楊鈿甜飾演女主角「楚喬」。圖／愛爾達電視 提供
「冰湖重生」黃楊鈿甜飾演女主角「楚喬」。圖／愛爾達電視 提供

由新生代男神李昀銳與「小趙麗穎」黃楊鈿甜主演，古裝陸劇「冰湖重生」作為話題人氣陸劇「楚喬傳」續集，未演先轟動，童星出身的黃楊鈿甜第三度與李昀銳合作，她自曝拍攝前期因彼此太過熟悉，所以很容易一對眼就笑場，需要重新適應戀人關係，她認為「諸葛玥」就像是「楚喬」的「救贖導師」，也希望觀眾能期待兩人在劇中的關係變化和發展。

黃楊鈿甜曾在前作「楚喬傳」中飾演「童年楚喬」，當年年僅9歲的她在劇中幾乎零台詞，憑眼神精準詮釋楚喬的堅韌與不屈，將角色的倔強與要強發揮淋漓盡致，生動演技令觀眾留下深刻印象，如今18歲的她接棒飾演成人版楚喬角色，從眼神到氣質全面升級，更為角色注入「宿命感」，讓劇迷和書名狂讚根本是「天選楚喬」。2024年，她因出席成年禮活動時，配戴疑似市價高達230萬元人民幣（約30萬美金）的耳環引爆炫富爭議，連帶公務員父親也遭波及，接受調查證明非名貴珠寶，風波才平息，但黃楊鈿甜為此沉寂一段時間，去年8月被拍到復工拍戲。

李昀銳在劇中飾演的「諸葛玥」，是一位從冰湖底重生的謀略者，在極端環境中展現強烈求生慾，多場實打實鬥的動作鏡頭，細膩刻畫生命在絕境下的爆發力。他強調「諸葛玥」在墜入冰湖前後反差大，前期是傲嬌貴公子，重生後變成看淡生死的滄桑隱士，為了貼合形象，他刻意減重近5公斤，為角色勤練騎馬，劇中多場「單手馴馬、衝入火場」等高難度動作戲皆無替身、親自上陣，製片人張萌也大讚「馬戲標竿」。

「冰湖重生」製作團隊不僅遠赴海拔4000公尺的高原雪山實景拍攝，在零下17度的低溫與稀薄氧氣的極端環境下，將「寫實感」推向極致，導演侶皓吉吉特別以「戰損美學」顛覆大眾對江湖想像，將權謀鬥爭與角色的悲劇宿命、緊密交織「戰損美學」的概念，透過冰裂紋、血痕與紗幔等元素，構築出一個既淒美又具張力的「亂世宿命下的絕境重生」。

張康樂在「冰湖重生」中飾演「燕洵」。圖／愛爾達電視 提供
張康樂在「冰湖重生」中飾演「燕洵」。圖／愛爾達電視 提供

李昀銳在「冰湖重生」飾演男主角「諸葛玥」。圖／愛爾達電視 提供
李昀銳在「冰湖重生」飾演男主角「諸葛玥」。圖／愛爾達電視 提供

黃楊鈿甜因為天價耳環事件，受到不少批評。(取材自微博)
黃楊鈿甜因為天價耳環事件，受到不少批評。(取材自微博)

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