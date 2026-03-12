張清芳台北小巨蛋慈善演唱會 為長照醫療籌款

張清芳4月26日要在台北小巨蛋開唱。圖／上引娛樂提供

歌壇東方不敗張清芳4月26日要在台北小巨蛋開唱，為長照 醫療籌募興建基金，她的海報以「春神降臨」為概念，象徵歌聲和義舉讓春暖花開、萬物甦醒。拍攝當天正逢寒流來襲，張清芳身體微恙，但仍敬業完成拍攝，她坦言：「我的部分是最小的問題，當我知道這個海報一拍下去，接下來才是重重的挑戰。」

張清芳透露，先前因為場地問題非常焦慮，「突然小巨蛋出現這個檔期的時候，我的心情是又驚又喜。」她笑說：「喜的是，感謝天上掉下這個禮物，而且是小巨蛋；驚的是，怕自己做得不夠好。」她形容當時的心情：「我捧在手裡，但檔期來得很急，居然一時不知如何打開，但誠心期待這個美麗的意外會很完美。」

得知能順利開唱，她第一個念頭就是解決來賓的問題，她笑說：「但就像我所擔憂的，每個人手邊都有工作。」沒想到就在焦慮之際，竟然在外頭巧遇好友庾澄慶，張清芳說：「他是第一個答應我的人，你們知道哈林晚上是很少出門的，居然可以讓我遇到他，更感動的是他馬上一口就答應了，真的是感謝他，也感謝宇宙！」

隨著演唱會籌備推進，12位特別來賓也陸續敲定，包括張艾嘉 、哈林、巫啟賢、ELLA、李翊君、梁文音、許富凱、鳳小岳等重量級歌手與藝人同台；林心如 、楊謹華、林熙蕾、方芳芳也將現身力挺，連張清芳自己都忍不住驚呼：「哇！這真的是前所未有的一個創舉。」

為了籌建長照大樓，她發願集結各界善款，目標8億元。張清芳表示，台灣已邁入高齡社會，希望透過這場慈善演唱會，把掌聲轉化為力量，為偏鄉長輩打造一個有醫療照護與生活品質的家園。演唱會門票於14日在KKTIX開賣。