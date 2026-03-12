我的頻道

小S淚謝賈永婕拉她走出喪姊之痛 甚至強行帶她掛急診

記者林怡秀／即時報導
派翠克（右起）和小S到101拜訪董事長賈永婕。圖／東森綜合台提供
由金鐘主持人小S（徐熙娣）與派翠克領軍的「小姐不熙娣」，繼近期在信義區快閃簽名會掀起社群熱議後，今乘勝追擊錄製超重磅特輯，兩人這回直衝全台灣「離天空最近」的辦公室，驚喜突擊台北101董事長賈永婕，帶領觀眾一探台北101內的神祕場域。

令人驚訝的是，小S竟早早預測賈永婕將接任董事長！憶起這段往事，賈永婕透露曾因孩子遠赴國外讀書，感到生活空虛而致電小S尋求慰藉，並表達期盼重拾生活重心的念頭。沒想到小S當下便斬釘截鐵地斷言：「以妳的命格，接下來一定會有重責大任擔在妳身上。」當時賈永婕還笑稱「不可能」，如今預言成真，讓她忍不住驚嘆：「小S根本是仙姑！」

除了玄妙的預言，兩人相知相惜的深厚情誼更令現場動容。小S披露，賈永婕是她生命中最「行動派」的支柱，某次她胃痛到不知所措，賈永婕竟立刻開車「強行接送」逼她看急診。談及這份義氣，小S不禁情緒激動、當眾啜泣，賈永婕則在一旁心疼說明當時拉她一把的心情：「當時她（小S）覺得無法重回螢光幕，但我告訴她，大家期待的是真實的妳，無論如何都要回來。」

回想起人生低谷，小S忍不住落淚分享，當年姊姊在國外驟逝，正在日本旅遊的賈永婕得知噩耗後，二話不說立刻趕往陪伴。甚至在小S閉門不出、情緒最消沉之際，賈永婕夫妻倆還帶著特製網子與球拍，直接在空地布置場地，硬拉著她出門打「匹克球」。

談到這段被「逼」出門的往事，小S說：「當時我一直回絕她，因為我覺得還需要更多時間，還無法走出去，最後我真的也跟著走出來，也發現運動會讓心情平復許多，變得越來越開朗。」對此，賈永婕也感性補充：「我主要是希望能把一些不同的方式帶給她們，藉此讓她們能夠跳脫出來！」在賈永婕的陪伴與鼓勵下，小S不僅走出陰霾，後來更將匹克球推廣給徐媽，讓全家人在運動中重拾笑容。「小姐不熙娣」外景特輯預計於4月份首播，每週一至週五晚間10點東森綜合32頻道播出。

提到賈永婕（左）陪她度過最艱難的時刻，小S忍不住落淚。圖／東森綜合台提供
