林心如滿50歲 健檢報告爆驚人數字「每一次都超標」

林心如出席家扶基金會用愛包圍記者會。記者沈昱嘉／攝影

林心如 11日分別出席家扶基金會活動，藝人工作日夜顛倒，長期作息不正常，導致健康亮紅燈，剛滿50歲的林心如向來重保養，會定期做身體健康檢查，提到健檢報告，她笑只有「膽固醇過高」問題，其他一切正常。

1月過滿50歲生日，林心如來到人生年屆半百，她笑說：「滿不可思議的數字，沒想到時間過得這麼快，走著走著就來到下半生。」但她態度樂觀，直言生活沒什麼改變，「該幹嘛就幹嘛」維持正常規律的生活習慣，也會定期做身體健康檢查，因家族遺傳因素，「膽固醇會偏高，沒有一次低於兩百（膽固醇理想值），還好是好的高密度低高密度脂蛋白。」只要注意飲食、運動就好，不必靠藥物控制。

林心如第三度擔任家扶基金會代言人，參與公益廣告拍攝，提醒家長守護孩子的身體界線，為孩子撐起保護傘。提到9歲女兒，她表示平常就會教育女兒身體的「紅燈區」，以簡單的方式告誡孩子「比基尼包起來的地方都是紅燈區」，絕對不能被碰觸。女兒9歲，身高已暴風抽高有147公分，是同齡女孩中的數一數二的模特兒身高，腳的尺寸也有22公分，林心如笑說：「（買鞋時）幾乎每半年就會換一次鞋號。」

提到之前霍建華曾因在早餐店被粉絲認出，霸氣幫學生買單，林心如聽了笑言：「其實他滿常這樣的，有時候遇到認出他的粉絲，他就會把帳一起結掉。」所以看到網友討論，她毫不訝異，還建議媒體「下次遇到他，可以去問好，特別是買單時去打招呼」。

