我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

油價飆漲 川普發文辯稱美國將從中受益

伊朗新領袖首發聲明 續關荷莫茲海峽 誓言復仇

林心如滿50歲 健檢報告爆驚人數字「每一次都超標」

記者陳慧貞／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
林心如出席家扶基金會用愛包圍記者會。記者沈昱嘉／攝影
林心如出席家扶基金會用愛包圍記者會。記者沈昱嘉／攝影

林心如11日分別出席家扶基金會活動，藝人工作日夜顛倒，長期作息不正常，導致健康亮紅燈，剛滿50歲的林心如向來重保養，會定期做身體健康檢查，提到健檢報告，她笑只有「膽固醇過高」問題，其他一切正常。

1月過滿50歲生日，林心如來到人生年屆半百，她笑說：「滿不可思議的數字，沒想到時間過得這麼快，走著走著就來到下半生。」但她態度樂觀，直言生活沒什麼改變，「該幹嘛就幹嘛」維持正常規律的生活習慣，也會定期做身體健康檢查，因家族遺傳因素，「膽固醇會偏高，沒有一次低於兩百（膽固醇理想值），還好是好的高密度低高密度脂蛋白。」只要注意飲食、運動就好，不必靠藥物控制。

林心如第三度擔任家扶基金會代言人，參與公益廣告拍攝，提醒家長守護孩子的身體界線，為孩子撐起保護傘。提到9歲女兒，她表示平常就會教育女兒身體的「紅燈區」，以簡單的方式告誡孩子「比基尼包起來的地方都是紅燈區」，絕對不能被碰觸。女兒9歲，身高已暴風抽高有147公分，是同齡女孩中的數一數二的模特兒身高，腳的尺寸也有22公分，林心如笑說：「（買鞋時）幾乎每半年就會換一次鞋號。」

提到之前霍建華曾因在早餐店被粉絲認出，霸氣幫學生買單，林心如聽了笑言：「其實他滿常這樣的，有時候遇到認出他的粉絲，他就會把帳一起結掉。」所以看到網友討論，她毫不訝異，還建議媒體「下次遇到他，可以去問好，特別是買單時去打招呼」。

林心如出席家扶基金會用愛包圍記者會。記者沈昱嘉／攝影
林心如出席家扶基金會用愛包圍記者會。記者沈昱嘉／攝影

林心如出席家扶基金會用愛包圍記者會。記者沈昱嘉／攝影
林心如出席家扶基金會用愛包圍記者會。記者沈昱嘉／攝影

林心如出席家扶基金會用愛包圍記者會。記者沈昱嘉／攝影
林心如出席家扶基金會用愛包圍記者會。記者沈昱嘉／攝影

世報陪您半世紀

林心如

上一則

小S老公許雅鈞被爆私約正妹粉絲 女方打破沉默發5點聲明

延伸閱讀

105kg女星動刀10小時摘子宮卵巢保命 未婚無子養老早想好

105kg女星動刀10小時摘子宮卵巢保命 未婚無子養老早想好
31歲白鹿自曝患頑疾 早年大雪天拍清涼照 如今痛到跛腳

31歲白鹿自曝患頑疾 早年大雪天拍清涼照 如今痛到跛腳

劉俊：劉美賢有三個媽 仍無法欣賞她的髮色與唇環

劉俊：劉美賢有三個媽 仍無法欣賞她的髮色與唇環
李連杰認了「當巨星很累」長期憂鬱 路邊吃小吃都有困難

李連杰認了「當巨星很累」長期憂鬱 路邊吃小吃都有困難

熱門新聞

鄭少秋以「楚留香」走紅，有過3段婚姻。本報資料照

78歲鄭少秋愛女驟逝 無法見最後一面太痛「人間蒸發3年」

2026-02-16 12:41
李璇在丈夫丁強過世後學習獨立、感受孤獨。（記者沈昱嘉／攝影）

古典美人相伴半世紀丈夫走了3年 76歲李璇淚崩：還好他先走

2026-03-08 17:32
劉美賢在2025年3月在花式滑冰世錦賽奪下后冠，成為近20年來首位獲得世界花樣滑冰冠軍的美國女性。(美聯社)

婉拒戴上劉美賢金牌 哈利波特男星被讚有格調 網拿川普對比

2026-03-08 21:12
孫志浩（左起）、梧桐妹和林若亞一家3口今年初合體祝賀2026新年快樂。圖／摘自IG

孫志浩被爆癌末 資產給賈靜雯女、現妻全放棄 他親回怒斥

2026-03-03 13:27
林秀芳有過一段身心遭受折磨的婚姻。(圖／摘自臉書)

嫁西非富商被迫「三女侍一夫」 女星斬斷渣男喜迎第二春

2026-02-19 04:00
小S和老公許雅鈞上月在金寶山為大S的紀念雕像揭幕。(記者沈昱嘉／攝影)

小S夫許雅鈞搭訕大S粉絲還傳出殯照證明身分 私密對話曝光

2026-03-10 19:49

超人氣

更多 >
他養8「龍蝦」打造無人旅行社 創業成本不到萬元

他養8「龍蝦」打造無人旅行社 創業成本不到萬元
中遠暫停巴拿馬港口營運 業者：中國首宗反制措施

中遠暫停巴拿馬港口營運 業者：中國首宗反制措施
🎞️搭機需提前4小時抵達機場…今日5件事

🎞️搭機需提前4小時抵達機場…今日5件事
好市多購物還有著裝要求？入店必須穿這些 違者或被拒

好市多購物還有著裝要求？入店必須穿這些 違者或被拒
機場安檢擠爆重啟全球入境計畫 這類旅客可付費走快速通道

機場安檢擠爆重啟全球入境計畫 這類旅客可付費走快速通道