我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美2月CPI年增2.4%符合市場預期 統計時還未發生美伊戰爭

接班3天仍音訊全無 伊朗新領袖穆吉塔巴神隱原因曝光

去過張國榮房間…辛曉琪內幕全說了

記者林士傑／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
張國榮(右)1995年到台灣宣傳，好友辛曉琪陪同用餐。圖／本報系資料照片
張國榮(右)1995年到台灣宣傳，好友辛曉琪陪同用餐。圖／本報系資料照片

歷經跟親友的生離死別，歌手辛曉琪熬過悲痛，實踐把握當下的心聲，籌畫「好好愛 此刻」演唱會，她說：「太多無常的事情，當下這件事很重要。」談及與已故巨星張國榮的互動，她至今仍覺得歷歷在目，待人處事也深受影響，表示謙遜最為重要：「愈有料的大明星，是愈謙虛的。」

她因為「味道」一曲在港大紅，奠定「療傷歌后」不敗地位，讓成為同門的張國榮動念邀約合唱，進而結為好友。她形容張國榮待她如同妹妹，像是一早叫她到飯店一起吃早餐、帶她回家親自導覽客廳、房間，「他來台灣都要見我，我去香港也會找他」。

當時張國榮早是當紅天王，但完全不擺架子，她說：「他願意讓我看到他剛起床的樣子，那時候更感激他、更愛他。」面對張國榮毫無保留的付出，辛曉琪感恩在心，也因此見過周潤發梅艷芳等巨星，讓她學到時時刻刻都要保持謙虛，更別忘記照顧身旁的親友、同仁。

而「味道」是去年猝逝的屠穎負責編曲，同時也是她合作多年的好友，她不捨表示事發突然，現在要好好地過每一天，因為不知道明天會發生什麼事，溫馨喊話「屠老師是我們永遠的音樂總監」。

與以往不同的是，她也不再苛刻自己，稍微更改勤儉持家的觀念，「我對家人、朋友都不會省，反而對自己很省，現在不要考慮那麼多」，要讓身心靈徹底獲得紓壓。此外今年喜迎出道40周年，她預告正在籌備新專輯，已把新歌加進28日在北流登場的演唱會，購票請洽寬宏售票。

辛曉琪現在不再苛刻自己。記者王聰賢／攝影
辛曉琪現在不再苛刻自己。記者王聰賢／攝影

辛曉琪預告會在「好好愛 此刻」演唱會首唱新歌。記者王聰賢／攝影
辛曉琪預告會在「好好愛 此刻」演唱會首唱新歌。記者王聰賢／攝影

世報陪您半世紀

香港 梅艷芳 周潤發

上一則

稱沒有公司管束…王星越PO赤膊歡唱慶生影片 「酒醒後」火速刪除

延伸閱讀

被警告「不希望出席」 陸元琪現身袁惟仁告別式

被警告「不希望出席」 陸元琪現身袁惟仁告別式
七旬初戀 銀髮華人譜黃昏情緣

七旬初戀 銀髮華人譜黃昏情緣
封面故事／問「璃來龍」關係 笑答大家自由想像

封面故事／問「璃來龍」關係 笑答大家自由想像
前妻陸元琪稱被禁止到場 袁惟仁靈堂追思會兒女回應了

前妻陸元琪稱被禁止到場 袁惟仁靈堂追思會兒女回應了

熱門新聞

鄭少秋以「楚留香」走紅，有過3段婚姻。本報資料照

78歲鄭少秋愛女驟逝 無法見最後一面太痛「人間蒸發3年」

2026-02-16 12:41
李璇在丈夫丁強過世後學習獨立、感受孤獨。（記者沈昱嘉／攝影）

古典美人相伴半世紀丈夫走了3年 76歲李璇淚崩：還好他先走

2026-03-08 17:32
孫志浩（左起）、梧桐妹和林若亞一家3口今年初合體祝賀2026新年快樂。圖／摘自IG

孫志浩被爆癌末 資產給賈靜雯女、現妻全放棄 他親回怒斥

2026-03-03 13:27
劉美賢在2025年3月在花式滑冰世錦賽奪下后冠，成為近20年來首位獲得世界花樣滑冰冠軍的美國女性。(美聯社)

婉拒戴上劉美賢金牌 哈利波特男星被讚有格調 網拿川普對比

2026-03-08 21:12
李連杰今在台出席講座。記者廖福生／攝影

李連杰認了「當巨星很累」長期憂鬱 路邊吃小吃都有困難

2026-03-04 09:12
馬思純(後)和張哲軒交往，分分合合不斷。(取材自微博)

馬思純首認與「不戴套渣男」分手 稱單身狀態很舒服

2026-03-05 06:00

超人氣

更多 >
好市多小籠包50個9美元 華人多次回購稱「勝鼎泰豐」

好市多小籠包50個9美元 華人多次回購稱「勝鼎泰豐」
銀行家辭職改賣珍珠奶茶 事業王國年銷售逾5億

銀行家辭職改賣珍珠奶茶 事業王國年銷售逾5億
川普孫女逛洛杉磯「超市界愛馬仕」因這一舉動被批判

川普孫女逛洛杉磯「超市界愛馬仕」因這一舉動被批判
開車習慣影響電瓶壽命 這些行為會縮短電池使用時間

開車習慣影響電瓶壽命 這些行為會縮短電池使用時間
保險公司動手腳向紅藍卡增加請款 導致保費上漲10%

保險公司動手腳向紅藍卡增加請款 導致保費上漲10%