105kg女星動刀10小時摘子宮卵巢保命 未婚無子養老早想好

廖慧珍為大愛新戲「以身相許」宣傳。記者沈昱嘉／攝影

55歲女星廖慧珍為大愛新戲「以身相許」宣傳，劇中她詮釋反對大體捐贈的傳統妻子，坦言身為家屬，理智上雖認為應尊重另一半的選擇，情感上卻極度掙扎，「我看他在那邊被割來割去，其實是心如刀割啊」。現實生活中，去年她接受子宮、卵巢摘除手術保命，當時體重105公斤的她，開刀前醫生即語重心長地說：「你這個刀不好開，因為脂肪多，必須剝掉很多層。」果然手術歷經10小時完成。

廖慧珍8年前就曾動過切除12公分子宮肌瘤手術，去年又發現子宮內膜增厚至2.8公分，出血量異於常人，為了檢查化驗是否為癌症，醫生先為她開了一次小刀，檢查結果出爐後，排定切除子宮手術，廖慧珍說，原本已確定要拿掉子宮，但發現卵巢、腸子發生沾黏狀況，且有化膿症狀，最後卵巢也摘除，手術歷經10小時完成，「對我來說，就是睡了一覺醒來，但是我的哥哥、嫂嫂不知道已經腿軟幾次了」。

歷經大手術，廖慧珍坦言動刀過後一開始食慾不振，原以為會暴瘦，她笑：「結果都是不實的謠言。」實際量體重，發現其實才瘦了3公斤，時隔9個月，目前傷口已復原，只留手術疤痕，但偶爾會感到肚子隱隱作痛，不過醫生說是自然現象。

關於身體狀況，廖慧珍坦言現在每半年需追蹤一次做健康檢查，至今未婚無子的她，也早早安排了未來事，直呼將來要靠姪兒養老，笑說：「我現在對他們超好，要買什麼都盡量滿足他們，以後就負責我的房租，還有負擔我的餐費，有的負責我出國去玩，因為我們家有7個小孩，我通通安排好了。」

廖慧珍為大愛新戲「以身相許」宣傳。記者沈昱嘉／攝影

廖慧珍為大愛新戲「以身相許」宣傳。記者沈昱嘉／攝影