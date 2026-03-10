我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴爾的摩猶太會堂爆槍響 1警1嫌中彈

🎞️油價大跳水回落至85美元…今日5件事

105kg女星動刀10小時摘子宮卵巢保命 未婚無子養老早想好

記者陳慧貞／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
廖慧珍為大愛新戲「以身相許」宣傳。記者沈昱嘉／攝影
廖慧珍為大愛新戲「以身相許」宣傳。記者沈昱嘉／攝影

55歲女星廖慧珍為大愛新戲「以身相許」宣傳，劇中她詮釋反對大體捐贈的傳統妻子，坦言身為家屬，理智上雖認為應尊重另一半的選擇，情感上卻極度掙扎，「我看他在那邊被割來割去，其實是心如刀割啊」。現實生活中，去年她接受子宮、卵巢摘除手術保命，當時體重105公斤的她，開刀前醫生即語重心長地說：「你這個刀不好開，因為脂肪多，必須剝掉很多層。」果然手術歷經10小時完成。

廖慧珍8年前就曾動過切除12公分子宮肌瘤手術，去年又發現子宮內膜增厚至2.8公分，出血量異於常人，為了檢查化驗是否為癌症，醫生先為她開了一次小刀，檢查結果出爐後，排定切除子宮手術，廖慧珍說，原本已確定要拿掉子宮，但發現卵巢、腸子發生沾黏狀況，且有化膿症狀，最後卵巢也摘除，手術歷經10小時完成，「對我來說，就是睡了一覺醒來，但是我的哥哥、嫂嫂不知道已經腿軟幾次了」。

歷經大手術，廖慧珍坦言動刀過後一開始食慾不振，原以為會暴瘦，她笑：「結果都是不實的謠言。」實際量體重，發現其實才瘦了3公斤，時隔9個月，目前傷口已復原，只留手術疤痕，但偶爾會感到肚子隱隱作痛，不過醫生說是自然現象。

關於身體狀況，廖慧珍坦言現在每半年需追蹤一次做健康檢查，至今未婚無子的她，也早早安排了未來事，直呼將來要靠姪兒養老，笑說：「我現在對他們超好，要買什麼都盡量滿足他們，以後就負責我的房租，還有負擔我的餐費，有的負責我出國去玩，因為我們家有7個小孩，我通通安排好了。」

廖慧珍為大愛新戲「以身相許」宣傳。記者沈昱嘉／攝影
廖慧珍為大愛新戲「以身相許」宣傳。記者沈昱嘉／攝影

廖慧珍為大愛新戲「以身相許」宣傳。記者沈昱嘉／攝影
廖慧珍為大愛新戲「以身相許」宣傳。記者沈昱嘉／攝影

吳碧蓮(左起)、鮑正芳、鄧志鴻、廖慧珍為大愛新戲「以身相許」宣傳。記者沈昱嘉／攝...
吳碧蓮(左起)、鮑正芳、鄧志鴻、廖慧珍為大愛新戲「以身相許」宣傳。記者沈昱嘉／攝影

世報陪您半世紀

上一則

台灣影評人協會獎入圍名單揭曉 「陽光女子」2人同場較勁

延伸閱讀

不只節食、運動…108公斤武漢女 1年減掉「半個自己」

不只節食、運動…108公斤武漢女 1年減掉「半個自己」

經痛到吃藥才能上班 她以為是愛吃生冷飲食 懷孕發現子宮肌瘤9公分大

經痛到吃藥才能上班 她以為是愛吃生冷飲食 懷孕發現子宮肌瘤9公分大
深圳男劇烈行房致女友黃體破裂險喪命 醫訓誡：不用那麼大力

深圳男劇烈行房致女友黃體破裂險喪命 醫訓誡：不用那麼大力
660萬粉絲「安靜公主」自爆肛裂血崩 醫師：壞習慣害的

660萬粉絲「安靜公主」自爆肛裂血崩 醫師：壞習慣害的

熱門新聞

李璇在丈夫丁強過世後學習獨立、感受孤獨。（記者沈昱嘉／攝影）

古典美人相伴半世紀丈夫走了3年 76歲李璇淚崩：還好他先走

2026-03-08 17:32
鄭少秋以「楚留香」走紅，有過3段婚姻。本報資料照

78歲鄭少秋愛女驟逝 無法見最後一面太痛「人間蒸發3年」

2026-02-16 12:41
孫志浩（左起）、梧桐妹和林若亞一家3口今年初合體祝賀2026新年快樂。圖／摘自IG

孫志浩被爆癌末 資產給賈靜雯女、現妻全放棄 他親回怒斥

2026-03-03 13:27
劉美賢在2025年3月在花式滑冰世錦賽奪下后冠，成為近20年來首位獲得世界花樣滑冰冠軍的美國女性。(美聯社)

婉拒戴上劉美賢金牌 哈利波特男星被讚有格調 網拿川普對比

2026-03-08 21:12
李連杰今在台出席講座。記者廖福生／攝影

李連杰認了「當巨星很累」長期憂鬱 路邊吃小吃都有困難

2026-03-04 09:12
馬思純(後)和張哲軒交往，分分合合不斷。(取材自微博)

馬思純首認與「不戴套渣男」分手 稱單身狀態很舒服

2026-03-05 06:00

超人氣

更多 >
好市多貴婦面霜清倉特價 似含金箔人參 華人搶購多瓶

好市多貴婦面霜清倉特價 似含金箔人參 華人搶購多瓶
美媒爆美以分歧：以軍狂炸伊朗油設施 美方驚呼搞什麼鬼

美媒爆美以分歧：以軍狂炸伊朗油設施 美方驚呼搞什麼鬼
川普稱戰爭可能很快結束仍揚言「進一步行動」 伊朗反應曝光

川普稱戰爭可能很快結束仍揚言「進一步行動」 伊朗反應曝光
今年報稅 可能碰到6個問題 教你解決方法

今年報稅 可能碰到6個問題 教你解決方法
招手成功、收入有增無減 馬年不走下坡路的4生肖

招手成功、收入有增無減 馬年不走下坡路的4生肖