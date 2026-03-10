台灣影評人協會獎入圍名單揭曉 「陽光女子」2人同場較勁

「陽光女子合唱團」翁倩玉（左）、陳意涵一同入圍。圖／台灣影評人協會提供

台灣影評人協會於今日正式公布「第七屆台灣影評人協會獎」入圍名單。其中「大濛」、「左撇子女孩」分別囊括5項提名，成為本屆入圍大贏家；「白衣蒼狗」與「我家的事」則以4項入圍緊隨其後。影后舒淇首度執導的「女孩」也有3項提名。台灣影史票房冠軍「陽光女子合唱團」也沒有缺席，翁倩玉、陳意涵雙雙入圍最佳女演員大獎。

「最佳影片」入圍名單中，資深導演陳玉勳執導的「大濛」展現深厚的敘事功力，將與蹲點 樂生療養院關注院民迫遷的紀錄片「大風之島」、描繪非法外籍看護的「白衣蒼狗」、長達近5小時的宏大紀錄片「由島至島」及刻畫三代女性在父權社會掙扎的家庭通俗劇「左撇子女孩」，5部長片共同角逐台灣影評人協會獎「最佳影片」。

在演員獎項中，今年呈現「世代交替」與「跨界挑戰」的激烈戰況。最佳女演員部分，因為會員評選票數相同而入圍了6位。入圍名單包含「女孩」影歌雙棲的9m88、「大濛」新生代演技天才方郁婷與「左撇子女孩」馬士媛，更有「陽光女子合唱團」的資深前輩翁倩玉、及女星陳意涵，還有去年已獲得北影影后的「我家的事」高伊玲。

最佳男演員也競爭激烈，台灣的中生代與新生代「我家的事」藍葦華、「左撇子女孩」黃鐙輝，以及去年才抱走金馬最佳男配角，表現愈發成熟的年輕男星曾敬驊，將對上實力堅強的外籍演員，包括「大濛」的香港演員柯煒林、「白衣蒼狗」的泰國演員萬洛．隆甘迦（Wanlop Rungkumjad）等，5位入選者分別以截然不同的銀幕形象爭奪影帝寶座。

值得關注的是，金馬影后舒淇首度執導的劇情長片「女孩」便展現獨特私密的個人風格，以細膩私密的女性視角深掘成長傷痕，讓她入圍最佳導演與最佳編劇兩項大獎，展現演而優則導的創作能量。

而「最佳導演」其他入圍者同樣精彩，陳玉勳以「大濛」的人文關懷再次展現其精準的掌控力，鄒時擎在「左撇子女孩」中流露出寫實輕盈的動人情感張力，廖克發以史詩紀錄片「由島至島」用宏大格局重構二戰集體記憶，曾威量在「白衣蒼狗」中則用風格化的影像語言直視台灣非法移工的複雜生存處境。

「最佳編劇」部份，不僅有去年才奪得金馬劇本的陳玉勳「大濛」、潘客印「我家的事」，更有鄒時擎與美國名導西恩貝克（Sean Baker）跨國合寫的「左撇子女孩」，以及影后舒淇以自身經驗創作的首部長片「女孩」，加上「白衣蒼狗」的曾威量，是去年台灣劇情片的一時之選。

台灣影評人協會表示，本屆入圍名單充分體現影評人對於當代台灣電影的影像美學與社會議題的創作視角考量。正式得獎名單將於近期對外公布，敬請各界期待。

今年是台灣影評人協會第 7 次舉辦電影獎評選，過去6年的最佳影片得主分別是鍾孟宏的「陽光普照」，吳郁瑩的「阿紫」，阮鳳儀的「美國女孩」，盧盈良的「神人之家」，蕭雅全的「老狐狸」，以及吳璠的「曦曦」。