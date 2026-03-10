「96分鐘」被「陽光女子」超越票房 林柏宏：哭到不行

我的頻道

記者廖福生／即時報導
林柏宏出席記者會。記者王聰賢／攝影
林柏宏出席記者會。記者王聰賢／攝影

林柏宏去年主演的電影「96分鐘」賣破2.07億成為台灣年度華語片票房亞軍，今他出席保養品牌記者會開心表示：「現在的我，別說願意演高中生，只要是有趣的劇本、團隊，我也可以演活像『班傑明的奇幻旅程』一樣的5歲小孩！」

提到自己主演的電影「96分鐘」曾拿下年度票房冠軍，後來被12月31日上映的「陽光女子合唱團」超越，他表示完全不覺得可惜。「我其實非常開心。」他透露自己曾參加該片特映，甚至在觀影時感動落淚，「我從來沒有看一部電影哭得那麼慘」。

他說自己事前沒有看預告，也不了解故事內容，但看到該片票房表現亮眼，真的替劇組感到高興，也希望未來能有更多不同題材的作品與亮眼票房。談到電影中最感動的橋段，林柏宏提到合唱團表演時，女兒走進場內的那一幕讓他印象深刻，甚至把經紀人整包衛生紙都用完。

回顧去年赴韓國拍戲的經驗，他坦言，當初會接下作品，主要是因為劇組需要在台灣拍攝，而這對電影故事具有一定的重要性，因此讓他覺得相當值得參與，「我覺得很好玩，也想加入，算是一個很有緣分的合作」。至於未來是否希望藉由作品拓展更多國際合作機會，他也表示：「希望可以有，期待一下！」

談到今年的工作目標，林柏宏透露與日本演員阿部寬合作的電影進度，他表示目前對上映時間還不清楚，但已經看過預告，相關消息仍待後續公布。另外，他仍會持續進行影視作品拍攝，同時也將與不同團隊合作，甚至可能涉及不同語言的工作環境。他坦言，面對新的合作對象多少會感到有些緊張，也不確定自己能做到什麼程度，因此希望能更加努力。

