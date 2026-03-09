陳文茜撐不下去了？點頭慢慢交棒「世界周報」給她

我的頻道

記者李姿瑩／台北報導
陳文茜分享多張李瑞玉征戰各地採訪的照片。圖／摘自臉書
陳文茜分享多張李瑞玉征戰各地採訪的照片。圖／摘自臉書

陳文茜因為身體健康狀況每況愈下，昨深夜決定慢慢交棒給團隊中的主播李瑞玉。她特別發文介紹李瑞玉的資歷，親自背書她充滿新聞熱血，絕對值得觀眾信任。

陳文茜表示：「過去二十年，我幾乎除了大開刀、癌症第一次免疫療法，二十年我沒有請過假。即使菌血症，即使過去一年多的癌症第四期治療。」

「如果這叫過去的堅持，隨著年齡、疾病帶來體力負荷的下降，我覺得我該慢慢地交棒。過去幾個禮拜，因為我的現況，不可能週六也錄影，週日再處理新聞再錄影，往往當許多大新聞在美國時間星期五宣布，例如最高法院判決川普對等關稅敗訴，儘管世界周報早已預言多次，觀眾還是希望能有更清楚的立即資訊。」

她早已決定，未來所謂的堅持，應該是團隊更多的合作。「於是本週，我開始做了一個決策，週六世界周報及週日財經周報我主持，週日世界周報由李瑞玉主持。」

陳文茜特別介紹李瑞玉的資歷，「她不只巳經加入世界周報16年多，在此之前，她是東森新聞教育記者，再被三立新聞挖角跑醫療，以及身兼主播」。陳文茜在李瑞玉不到二十歲的時候認識她，並看到她的才華。先前陳文茜就曾透過口述方式，由李瑞玉整理文稿，兩人合作緣起甚早。

後來李瑞玉更加入「世界週報」團隊，配合節目內容需要，跑遍世界各地。「她長期還特別關注美國政治，成為我們的團隊討論美國政治變化撰稿的第一人選。」陳文茜說，李瑞玉在團隊的工作中，不斷地進步。「她小我17歲，坐在主播台上穩健又專業，幾乎沒有國際新聞的主持人可以和她相比擬」。未來李瑞玉將在週日和觀眾見面，成為陳文茜最信賴的接班人。

陳文茜

