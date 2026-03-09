親姊癌逝沒哭 楊一展「一輩子的痛」：再也不會回我了

我的頻道

記者陳慧貞／專訪
楊一展在大愛劇「以身相許」中演出模擬醫學中心主任。記者王聰賢／攝影
楊一展在大愛劇「以身相許」中演出模擬醫學中心主任。記者王聰賢／攝影

楊一展近期演出大愛劇「以身相許」，劇中飾演醫學院模擬醫學中心主任，是個熱心公益、正義感十足的角色。該劇以捐贈遺體供醫學生解剖研究的「無語良師」為核心，楊一展經歷親姊離世，走過一場生離死別，再度接演關乎生命議題的故事，感觸良多，尤其為戲走進醫學中心大體儲存室，內心五味雜陳。

姊姊因罹患肺癌2018年離世，楊一展的父母承受白髮人送黑髮人的人生至痛，當時他只能忍住悲傷、打起精神辦理姊姊後事，「那段時間，我其實沒有崩潰，而是好好送走姊姊」回憶當時情景，當理性處理完所有事後，楊一展才顯露感性傷感一面，「一個人的時候就想到，啊，我沒有姊姊了，以後她的Line什麼的都不會再回我了，一想到這個，（眼淚）啪啪就發洩了崩潰了」也因姊姊離世的打擊，他為此全面停工2年陪伴家人，重新檢視自己的人生，生活觀大翻轉。

為了扮演「以身相許」劇中的「曾國藩」教授，原本精壯體格的楊一展在戲開拍前就刻意以「科學化營養計算卡路里」，在不餓著肚子的情況下，搭配跑步、騎公路車，瘦了7到8公斤，他笑說：「因為教授實在太瘦了！」從外型上先改變，能更投入角色。

「以身相許」講述捐贈者將生命化作教材，成就醫學生教學的奉獻故事，交織出一段醫學院師生與大體老師家屬的動人篇章。楊一展在花蓮慈濟大學醫學模擬中心實景拍攝，深刻體驗醫學人文與生命教育的重要性，他坦言拍攝過程所有人都相當緊繃，擔心有突發狀況，「像是花蓮常有地震，萬一斷電，要確保大體冰櫃保存等等，還有調度問題，其實都很燒腦。」透過演出，令他深刻體驗醫學人文與生命教育的重要性。

