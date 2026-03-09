我的頻道

新任領袖表態？伊朗飛彈開轟 巴林、科威特、卡達遭襲

「議程擺在桌上」北京積極籌備川習會

頌樂超強功力驚呆告五人 被抖私下出包狀況

記者林士傑／即時報導
頌樂積極經營華語市場。記者沈昱嘉／攝影
韓星頌樂積極經營華語市場，邀請告五人合唱新歌「總有一顆屬於你的星球」，9日辦記者會互誇歌好聽、高音充滿爆發力，也揭露錄音最難之處。而世界棒球經典賽（WBC）賽事如火如荼進行，頌樂說有看過棒球比賽，本屆未多關注，問到要支持台灣還是韓國？她似乎沒搞懂意思，工作人員立即發聲阻擋。

頌樂大讚告五人的歌曲好聽，且散發滿滿的能量以及魅力，打定主意邀約合作，「但是他們的歌名很長」。雖然她擁有過人的華語能力，但面對超長歌名仍然沒輒，告五人犬青打趣表示「她中文真的太好，想說試試看讓她更好一點」，他們同時扮演小老師，錄音過程親身指導頌樂發音。

其中「總」一字對頌樂而言是大魔王，她解釋韓語沒有類似發音，「念出來感覺很油膩，跟韓語不一樣」。經過鍥而不捨的練習，頌樂一度感到沮喪，最後挑戰成功，告五人雲安說起初以為會用英語溝通，但全程都是使用華語，犬青笑說：「變成我中文好像沒那麼好。」

MV拍攝當天正好是犬青29歲生日，頌樂悄悄安排慶生驚喜，並親筆寫下華語祝福卡片，犬青直讚：「她寫了好多好難的字，像是覺得的覺，而且我們3個人的卡片內容都不一樣。」雲安表示頌樂的字體很可愛，「我的卡片裡面，「覺」寫錯字了，她直接畫圈圈塗掉備註『寫錯了對不起』」。

頌樂(左二)開心收下告五人準備的禮物。記者沈昱嘉／攝影
頌樂(右二)邀來告五人合唱新歌。記者沈昱嘉／攝影
