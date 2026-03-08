我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蕾哈娜住家遭槍擊 歹徒朝加州豪宅連開10槍 1嫌被捕

防長赫塞斯：伊朗投降的條件 由川普「設定」

妻子朱媛媛癌逝… 辛柏青悲慟神隱近一年 復出演蘇軾嘆人生無常

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
朱媛媛病逝後，辛柏青神隱將近一年。(取材自微博)
朱媛媛病逝後，辛柏青神隱將近一年。(取材自微博)

大陸女星朱媛媛去年5月病逝，她的丈夫辛柏青悲慟神隱近一年後，終於傳出復工消息。據悉，他將於4月登台演出話劇「蘇堤春曉」。辛柏青在媒體上撰文坦言，演出「蘇堤春曉」中蘇軾一角，「現實與角色的心境猝然交織，我才真切體會到人生的無常與不可控」。

據悉，「蘇堤春曉」中有一段蘇軾悼念亡妻王弗的橋段，引用了「江城子」中「十年生死兩茫茫，不思量，自難忘」等詞句。與辛柏青經歷的喪妻之痛高度重合，被外界視為「藉藝術療癒傷痛」特殊方式。

2025年10月，辛柏青曾計畫復演該劇，但因角色情緒衝擊過大，演出前臨時取消。好友透露，辛柏青當時「身形佝僂、需女兒攙扶」，尚未走出悲痛。這次主動聯繫劇組重啟演出，代表他歷經近一年的沉默後，選擇直面傷痛重返舞台。

辛柏青今年2月間，曾在「人民日報」發表署名文章「直面生活躍馬揚鞭」，分享了他主演話劇「蘇堤春曉」中蘇軾的心路歷程，他表示，過去演蘇軾依賴「想像與揣摩」，而妻子離世後，「現實與角色心境猝然交織」，才真切體會「人生的無常與不可控」。他稱蘇軾的豁達給予他面對困境的力量，成為「精神座標」

多家媒體將辛柏青的復出解讀為「以角色致敬摯愛」的深情告別，觀眾也為他「將思念化作藝術力量」感到動容。

據悉，辛柏青與朱媛媛為中戲同學，結婚近20年，是演藝圈模範夫妻。朱媛媛過世後，辛柏青停更社交動態、清空微博，頭像改為黑白蠟燭。

世報陪您半世紀

上一則

播放量超越「狂飆」？張凌赫「逐玉」涉數據造假 網酸「預製爆款」

下一則

蕾哈娜住家遭槍擊 歹徒朝加州豪宅連開10槍 1嫌被捕

延伸閱讀

林依晨「桃花源」挑戰演潑辣女 自嘲罵髒話要再加把勁

林依晨「桃花源」挑戰演潑辣女 自嘲罵髒話要再加把勁
復出無望？ 趙薇發文自我安慰：快樂悲傷都會過去…

復出無望？ 趙薇發文自我安慰：快樂悲傷都會過去…
陳淑樺神隱多年 老友揭她曾好奇「結婚感覺」對話曝光

陳淑樺神隱多年 老友揭她曾好奇「結婚感覺」對話曝光
演繹「金智英」女性掙扎 梁詠琪挑戰全國語話劇

演繹「金智英」女性掙扎 梁詠琪挑戰全國語話劇

熱門新聞

鄭少秋以「楚留香」走紅，有過3段婚姻。本報資料照

78歲鄭少秋愛女驟逝 無法見最後一面太痛「人間蒸發3年」

2026-02-16 12:41
孫志浩（左起）、梧桐妹和林若亞一家3口今年初合體祝賀2026新年快樂。圖／摘自IG

孫志浩被爆癌末 資產給賈靜雯女、現妻全放棄 他親回怒斥

2026-03-03 13:27
席德妮史威尼每回亮相都是性感話題。(美聯社)

性感女神最強美乳爆紅 名醫解密「黃金比例」幕後真相

2026-03-02 12:15
Rosé出席全英音樂獎，美出新高度。（美聯社）

全英音樂獎揭曉 「BLACKPINK」Rosé再寫歷史奪大獎

2026-02-28 23:22
王一博男團出身，人氣一直很旺。(摘自微博)

王一博遭爆秘戀富家千金流出私密對話 還開酸肖戰「人設崩壞」

2026-02-28 18:17
李連杰今在台出席講座。記者廖福生／攝影

李連杰認了「當巨星很累」長期憂鬱 路邊吃小吃都有困難

2026-03-04 09:12

超人氣

更多 >
回顧來時路／12歲劉美賢+15歲谷愛凌 同框

回顧來時路／12歲劉美賢+15歲谷愛凌 同框
冬奧金牌劉美賢 老爸劉俊曝她有3個媽媽

冬奧金牌劉美賢 老爸劉俊曝她有3個媽媽
公民回美被拒登機 影帝之子滯留海外「需要綠卡」

公民回美被拒登機 影帝之子滯留海外「需要綠卡」
港媒：前中國外長秦剛貶為副部級 提早退休

港媒：前中國外長秦剛貶為副部級 提早退休
耿爽不爽？秦剛退休…港媒分析中國兩會外交高層調整

耿爽不爽？秦剛退休…港媒分析中國兩會外交高層調整