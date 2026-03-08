妻子朱媛媛癌逝… 辛柏青悲慟神隱近一年 復出演蘇軾嘆人生無常

朱媛媛病逝後，辛柏青神隱將近一年。(取材自微博)

大陸女星朱媛媛去年5月病逝，她的丈夫辛柏青悲慟神隱近一年後，終於傳出復工消息。據悉，他將於4月登台演出話劇「蘇堤春曉」。辛柏青在媒體上撰文坦言，演出「蘇堤春曉」中蘇軾一角，「現實與角色的心境猝然交織，我才真切體會到人生的無常與不可控」。

據悉，「蘇堤春曉」中有一段蘇軾悼念亡妻王弗的橋段，引用了「江城子」中「十年生死兩茫茫，不思量，自難忘」等詞句。與辛柏青經歷的喪妻之痛高度重合，被外界視為「藉藝術療癒傷痛」特殊方式。

2025年10月，辛柏青曾計畫復演該劇，但因角色情緒衝擊過大，演出前臨時取消。好友透露，辛柏青當時「身形佝僂、需女兒攙扶」，尚未走出悲痛。這次主動聯繫劇組重啟演出，代表他歷經近一年的沉默後，選擇直面傷痛重返舞台。

辛柏青今年2月間，曾在「人民日報」發表署名文章「直面生活躍馬揚鞭」，分享了他主演話劇「蘇堤春曉」中蘇軾的心路歷程，他表示，過去演蘇軾依賴「想像與揣摩」，而妻子離世後，「現實與角色心境猝然交織」，才真切體會「人生的無常與不可控」。他稱蘇軾的豁達給予他面對困境的力量，成為「精神座標」

多家媒體將辛柏青的復出解讀為「以角色致敬摯愛」的深情告別，觀眾也為他「將思念化作藝術力量」感到動容。

據悉，辛柏青與朱媛媛為中戲同學，結婚近20年，是演藝圈模範夫妻。朱媛媛過世後，辛柏青停更社交動態、清空微博，頭像改為黑白蠟燭。