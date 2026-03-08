我的頻道

播放量超越「狂飆」？張凌赫「逐玉」涉數據造假 網酸「預製爆款」

娛樂新聞組／綜合報導
田曦薇在劇中飾演屠戶女樊長玉。(取材自微博)

由張凌赫、田曦薇主演的古裝新劇「逐玉」日前開播，火速打敗同檔期陳飛宇的「純真年代的愛情」、譚松韵新劇「我的山與海」，首日及次日播放量更一舉超越2023年爆款劇「狂飆」同期數據。不過，此數據引起不少網友懷疑，平台因為缺爆款，所以「預製爆款」，引發數據灌水爭議。

「逐玉」改編自糰子來襲的同名小說。故事講述屠戶女樊長玉為保家產招贅隱姓埋名的落難侯爺謝征，兩人從互為利用的「假婚」發展成「真愛」，最終並肩上戰場，經歷血腥戰事後攜手歸隱。開播次日，雲合市占率達31.4%，騰訊峰值突破2.6萬，愛奇藝熱度達7900，部分榜單宣稱其單日播放量超過「狂飆」同期，以及騰訊去年的年度熱度冠軍作品「許我耀眼」。

眾所周知，張頌文、張譯主演的「狂飆」被公認是近年少有的破圈之作，不僅網台雙爆，收視率、網播量、討論度更是創新紀錄，經典台詞「老默，我想吃魚了」令人印象深刻。而張頌文飾演黑老大高啟強，演技封神，「大嫂」高葉也聲名大噪，堪稱是2023年現象級掃黑劇。

對於「逐玉」被指播放量追上「狂飆」，不少網友表示存疑。

有網友表示，古偶劇「逐玉」主打「男帥女美」設定，劇情討論集中於粉絲圈層，和覆蓋全年齡段觀眾的「狂飆」，有著不小差距。還有觀眾點出，「逐玉」劇情平淡，男主屠城暴行不合邏輯，和「狂飆」中雙男主正邪對抗、人性刻畫的情節，完全不在一個級別。

此外，播放量算法亦被指漏洞百出。據悉，騰訊視頻爆出「後台自動標記觀看紀錄」缺失，大量用戶聲稱未打開劇集卻顯示「已看完」，還有人說「點擊廣告即算播放量」。輿論質疑平台因「缺爆款」強推「逐玉」，通過訂製熱度模型吸引廣告商。

「預製爆款」相關話題登上熱搜，引起不小爭議。

張凌赫在「逐玉」中一開始是落難侯爺。(取材自微博)

