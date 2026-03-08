台女星直擊經典賽贏韓喉嚨喊爆 見陳傑憲帶傷撲壘噴淚

賴慧如和老公到東京巨蛋看經典賽。圖／摘自臉書

2026世界棒球經典賽 吸引眾多台灣藝人熱情應援，8日台灣隊與南韓隊在東京巨蛋高潮對決，最終台灣隊以5：4驚險奪勝，全場台灣球迷激動落淚，女星房思瑜、賴慧如都在場，看到受傷的隊長陳傑憲 上場代跑時，房思瑜更感動淚崩：「隊長，你怎麼在這裡！」佩服台灣隊拚戰精神，直呼：「打贏韓國啦！感動到哭，今天的比賽太精彩，來來回回好緊張，Team Taiwan 太棒了！」

房思瑜解鎖首度海外追棒球賽體驗，熱血應援台灣隊，她直言為球員吶喊加油了4天，對戰澳洲、日本、捷克、南韓全程不缺席，雖然喉嚨超痛，「大谷翔平、山本由伸，像神一般的存在」，但看到左鄰右舍都是台灣人，「為「挺台灣」而加油，「有精采的壓制跟守備，無論輸贏都會ㄧ直愛他們！應援啦啦隊們也辛苦了，可以感受到台灣凝聚的力量～大家也很棒的得到最後一刻給予支持鼓勵」。

賴慧如和老公也攜手看球賽，這場台灣隊與南韓隊對決，夫妻倆還被拍到上東京巨蛋電視牆，賽後她分享觀戰心情：「贏了啦 ，太開心了， 最後那一個瞬間我真的要哭了 ，台灣英雄太讚了！」嗨到直呼：「可可愛愛的大家，帥氣又辛苦的台灣英雄們， 我們要去吃大餐慶祝了。」

房思瑜到東京巨蛋看經典賽，台灣隊四場球賽全程支持。圖／摘自臉書

房思瑜到東京巨蛋看經典賽，看完全程四場球賽，看台灣隊拚戰贏韓國，感動到落淚。圖／摘自臉書