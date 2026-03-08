我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

解放軍機連續9天幾乎不出海 與美伊戰事有關？

川普：沒有我的批准 伊朗下一任領袖「撐不了多久」

國際婦女節登App Store封面 郭源元用畫筆療癒自己

記者黃筱晴／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
針對國際婦女節，郭源元特別為App Store創作了一張獨家畫作。記者黃筱晴／攝影
針對國際婦女節，郭源元特別為App Store創作了一張獨家畫作。記者黃筱晴／攝影

螢光幕前，她是模特兒、演員，也是在社群平台擁有數十萬粉絲的社群KOL，在今年國際婦女節，郭源元更以「圖文創作者」的身分，分享了自己從從早期在群體中追求認可的「模糊面孔」，到如今主動敲開出版社大門的蛻變歷程 。透過iPad Pro、Apple Pencil，以及數位繪圖工具「Procreate」，郭源元在多重身分中逐漸找到自己的重心，並鼓勵所有女性「對自己保持想像力，勇敢地踏出一步，向未知邁進。」

郭源元的職涯始於模特兒圈，她坦言初期處於「球來就打」的階段，努力迎合市場與外界的期待。雖然外貌讓她獲得不少機會，但她回想當時心情，其實只是「有邀約就嘗試，滿足客戶的要求與想像」；直到30歲，才迎來心態上的轉折點，她定義的「三十而立」並非成家立業，而是「自我的確立與獨立」 。

「我開始思考我能『創造』什麼？」於是郭源元重拾了兒時對畫畫的熱愛，並在2019年誕生了第一本創作繪本《希望你喜歡》 ，後來她更在沒有經紀公司的狀態下，以個人身分主動接洽出版社，陸續完成了《儘管掉下來吧 我會接住你》、《因為是你 世界剛剛好》2本繪本，一步步實踐自己的目標。

非科班出身、沒有受過專業繪圖訓練的郭源元，最初連「圖層」的概念都不懂，修改草圖時常需整張重畫。然而，她秉持「堪用即可、輸出為先」的哲學，只要有想法就打開Procreate開始創作。她感性地說：「如果說我是一個升空的氣球，那Procreate就是打氣筒，完整我的想法，降落在這個世界上。」

郭源元的創作流程並非完全天馬行空，她稱之為「先有骨頭，再填血肉」，在建立整本書的架構時，她會將iPhone備忘錄中累積多年的文字印出剪成條狀，在地上排列組合出敘事邏輯，最後才根據文字情緒補足圖像。

她的作品風格以簡潔著稱，擅長利用色彩傳達心境，核心角色「三毛與小怪物」僅以紅、黑、藍3色構成，靈感源於生活最常見的10元原子筆。在筆刷選擇上，她偏好用「乾式墨粉」描繪輪廓、用「菲瑟涅」進行大面積鋪色營造舒適療癒氛圍，也透過「油蠟筆」與「6B鉛筆」的顆粒感，喚起童年創作的真摯筆觸 。

針對國際婦女節，郭源元特別為App Store創作了一張獨家畫作，以一隻玳瑁色的貓，希望「女性可以像貓一樣，既優雅又瘋狂、既柔軟又堅韌。」背景與貓咪鬍鬚上五彩繽紛的花朵，則象徵女性千變萬化的樣貌。

郭源元強調，女性不應為符合社會期待而縮小自我。她享受在藝人、女兒、創作者等多重身分間切換，並將這些角色視為展現不同面向的「衣裳」，而非束縛。

邁入新的一年，郭源元除了持續創作、張開雙臂迎接所有來敲門的機會，她也希望可以透過線上、線下不同方式與讀者交流。同時，她也保持開放心態，主動報名戲劇課程精進演技，並醞釀出版純文字散文的可能性。郭源元用行動證明：只要敢踩出那一步，每個人都能長成比想像中更強大的模樣 。

郭源元靈感一來，現場就開始創作。記者黃筱晴／攝影
郭源元靈感一來，現場就開始創作。記者黃筱晴／攝影

郭源元親自分享個人創作歷程。記者黃筱晴／攝影
郭源元親自分享個人創作歷程。記者黃筱晴／攝影

郭源元透過加入大量白色，調和出粉藍、粉綠等色系，營造輕盈且有呼吸感的氛圍。記者黃...
郭源元透過加入大量白色，調和出粉藍、粉綠等色系，營造輕盈且有呼吸感的氛圍。記者黃筱晴／攝影

國際婦女節郭源元特別為App Store創作獨家畫作，作為送給女孩們的一封情書。...
國際婦女節郭源元特別為App Store創作獨家畫作，作為送給女孩們的一封情書。圖／郭源元提供

從模特兒、藝人，到圖文創作者，郭源元始終保持好奇與想像，朝每個目標邁進。記者黃筱...
從模特兒、藝人，到圖文創作者，郭源元始終保持好奇與想像，朝每個目標邁進。記者黃筱晴／攝影

郭源元分享自己常用的Procreate筆刷。圖／郭源元提供
郭源元分享自己常用的Procreate筆刷。圖／郭源元提供

核心角色「三毛與小怪物」巧妙出現在畫作中不同角落。圖／郭源元提供
核心角色「三毛與小怪物」巧妙出現在畫作中不同角落。圖／郭源元提供

世報陪您半世紀

iPhone

上一則

陳奕迅突現身 馮德倫出奇招偷錄歌聲 老婆舒淇也「現身」

下一則

最美軍中情人對婚姻已無憧憬「歌迷小孩就是我的小孩」

延伸閱讀

長島9位女藝術家 用畫作說故事

長島9位女藝術家 用畫作說故事
封面故事／選曲與編舞 劉美賢完美詮釋

封面故事／選曲與編舞 劉美賢完美詮釋
華裔媽媽創業打造亞裔版芭比 親贈「楊紫瓊娃娃」巨星驚喜

華裔媽媽創業打造亞裔版芭比 親贈「楊紫瓊娃娃」巨星驚喜
南加華人文學雅敘 作家張小莓：透過文字自我療癒

南加華人文學雅敘 作家張小莓：透過文字自我療癒

熱門新聞

鄭少秋以「楚留香」走紅，有過3段婚姻。本報資料照

78歲鄭少秋愛女驟逝 無法見最後一面太痛「人間蒸發3年」

2026-02-16 12:41
孫志浩（左起）、梧桐妹和林若亞一家3口今年初合體祝賀2026新年快樂。圖／摘自IG

孫志浩被爆癌末 資產給賈靜雯女、現妻全放棄 他親回怒斥

2026-03-03 13:27
席德妮史威尼每回亮相都是性感話題。(美聯社)

性感女神最強美乳爆紅 名醫解密「黃金比例」幕後真相

2026-03-02 12:15
Rosé出席全英音樂獎，美出新高度。（美聯社）

全英音樂獎揭曉 「BLACKPINK」Rosé再寫歷史奪大獎

2026-02-28 23:22
王一博男團出身，人氣一直很旺。(摘自微博)

王一博遭爆秘戀富家千金流出私密對話 還開酸肖戰「人設崩壞」

2026-02-28 18:17
李連杰今在台出席講座。記者廖福生／攝影

李連杰認了「當巨星很累」長期憂鬱 路邊吃小吃都有困難

2026-03-04 09:12

超人氣

更多 >
台國軍欲自製105公厘砲彈 南韓不給關鍵原料輸出許可

台國軍欲自製105公厘砲彈 南韓不給關鍵原料輸出許可
劉俊：劉美賢有三個媽 仍無法欣賞她的髮色與唇環

劉俊：劉美賢有三個媽 仍無法欣賞她的髮色與唇環
網傳「2026年2月至8月雙重國籍者須登記」 律師：美國無此規定 屬謠言

網傳「2026年2月至8月雙重國籍者須登記」 律師：美國無此規定 屬謠言
婚外情風波延燒 諾姆夫家爆料兩人為何不離婚

婚外情風波延燒 諾姆夫家爆料兩人為何不離婚
劉美賢不參加月底花滑世錦賽 日本「璃來龍」二人組也將缺席

劉美賢不參加月底花滑世錦賽 日本「璃來龍」二人組也將缺席