國際婦女節登App Store封面 郭源元用畫筆療癒自己

針對國際婦女節，郭源元特別為App Store創作了一張獨家畫作。記者黃筱晴／攝影

螢光幕前，她是模特兒、演員，也是在社群平台擁有數十萬粉絲的社群KOL，在今年國際婦女節，郭源元更以「圖文創作者」的身分，分享了自己從從早期在群體中追求認可的「模糊面孔」，到如今主動敲開出版社大門的蛻變歷程 。透過iPad Pro、Apple Pencil，以及數位繪圖工具「Procreate」，郭源元在多重身分中逐漸找到自己的重心，並鼓勵所有女性「對自己保持想像力，勇敢地踏出一步，向未知邁進。」

郭源元的職涯始於模特兒圈，她坦言初期處於「球來就打」的階段，努力迎合市場與外界的期待。雖然外貌讓她獲得不少機會，但她回想當時心情，其實只是「有邀約就嘗試，滿足客戶的要求與想像」；直到30歲，才迎來心態上的轉折點，她定義的「三十而立」並非成家立業，而是「自我的確立與獨立」 。

「我開始思考我能『創造』什麼？」於是郭源元重拾了兒時對畫畫的熱愛，並在2019年誕生了第一本創作繪本《希望你喜歡》 ，後來她更在沒有經紀公司的狀態下，以個人身分主動接洽出版社，陸續完成了《儘管掉下來吧 我會接住你》、《因為是你 世界剛剛好》2本繪本，一步步實踐自己的目標。

非科班出身、沒有受過專業繪圖訓練的郭源元，最初連「圖層」的概念都不懂，修改草圖時常需整張重畫。然而，她秉持「堪用即可、輸出為先」的哲學，只要有想法就打開Procreate開始創作。她感性地說：「如果說我是一個升空的氣球，那Procreate就是打氣筒，完整我的想法，降落在這個世界上。」

郭源元的創作流程並非完全天馬行空，她稱之為「先有骨頭，再填血肉」，在建立整本書的架構時，她會將iPhone 備忘錄中累積多年的文字印出剪成條狀，在地上排列組合出敘事邏輯，最後才根據文字情緒補足圖像。

她的作品風格以簡潔著稱，擅長利用色彩傳達心境，核心角色「三毛與小怪物」僅以紅、黑、藍3色構成，靈感源於生活最常見的10元原子筆。在筆刷選擇上，她偏好用「乾式墨粉」描繪輪廓、用「菲瑟涅」進行大面積鋪色營造舒適療癒氛圍，也透過「油蠟筆」與「6B鉛筆」的顆粒感，喚起童年創作的真摯筆觸 。

針對國際婦女節，郭源元特別為App Store創作了一張獨家畫作，以一隻玳瑁色的貓，希望「女性可以像貓一樣，既優雅又瘋狂、既柔軟又堅韌。」背景與貓咪鬍鬚上五彩繽紛的花朵，則象徵女性千變萬化的樣貌。

郭源元強調，女性不應為符合社會期待而縮小自我。她享受在藝人、女兒、創作者等多重身分間切換，並將這些角色視為展現不同面向的「衣裳」，而非束縛。

邁入新的一年，郭源元除了持續創作、張開雙臂迎接所有來敲門的機會，她也希望可以透過線上、線下不同方式與讀者交流。同時，她也保持開放心態，主動報名戲劇課程精進演技，並醞釀出版純文字散文的可能性。郭源元用行動證明：只要敢踩出那一步，每個人都能長成比想像中更強大的模樣 。

郭源元靈感一來，現場就開始創作。記者黃筱晴／攝影

郭源元親自分享個人創作歷程。記者黃筱晴／攝影

郭源元透過加入大量白色，調和出粉藍、粉綠等色系，營造輕盈且有呼吸感的氛圍。記者黃筱晴／攝影

國際婦女節郭源元特別為App Store創作獨家畫作，作為送給女孩們的一封情書。圖／郭源元提供

從模特兒、藝人，到圖文創作者，郭源元始終保持好奇與想像，朝每個目標邁進。記者黃筱晴／攝影

郭源元分享自己常用的Procreate筆刷。圖／郭源元提供