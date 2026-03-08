陳奕迅突現身 馮德倫出奇招偷錄歌聲 老婆舒淇也「現身」

馮德倫拍攝新歌MV，魅力十足。圖／Cool Style提供

由馮德倫（Stephen）創立的動漫IP「Bucket man」推出短短一年動作頻頻，近日更升級成「Bucket man zero」。為了新企畫，馮德倫暌違27年推新歌「屢戰屢敗又怎樣」，還邀來知名攝影師夏永康（Wing Shya）操刀MV，並於5日首播。

日前他在社群分享一段搞笑短片，好友陳奕迅驚喜現身，影片以當年「老馮日記」的處境劇形式拍攝，內容描述陳奕迅專心試唱新歌，馮德倫卻偷偷錄音想把對方歌聲混入自己的作品，兩人互動逗趣、笑點滿滿，立刻引發網友熱議。

短片曝光後掀起滿滿「回憶殺」，連舒淇也現身留言：「老馮日記2幾時拍呢？」馮德倫幽默回覆：「等你檔期。」瞬間讓網友狂敲碗續集。圈中好友徐濠縈、張繼聰、周柏豪等也紛紛留言支持，昔日音樂搭檔雷頌德更留下笑臉Emoji，馮德倫立刻追歌：「別只顧著笑，快點寫。」雷頌德搞笑回覆：「我要寫快過你唱。」讓馮德倫直接認輸：「我投降！」互動笑翻網友。

對於大家力推「老馮日記」復活，馮德倫也在Threads透露其實早已構思多年，只是仍在思考適合的發表平台。他坦言現在年輕人觀看習慣改變，短影音雖然可行，但營利模式仍是難題，因此特別向網友「請教」。

至於新歌「屢戰屢敗又怎樣」，馮德倫表示希望透過「Bucket man」傳遞堅持與正能量，鼓勵大家即使面對挫折也能繼續前進。未來IP計畫也將持續擴展，本月21、22日更將在潮流文化盛會ComplexCon舉辦大型展覽，並首播動畫先導預告。