Apink合體重現回憶殺 恩地放話「前進台北大巨蛋」

Apink與粉絲度過愉快周末。圖／SHOWOFFICE提供

南韓 人氣女團Apink 7日在台北國際會議中心舉辦出道15周年紀念巡演，人氣依舊強強滾。她們這次走「回憶殺」路線，特別選用出道曲「I Don't Know」做為開場，5名成員身穿粉色系可愛服裝，完美重現2011年的清純風格。

Apink感性與台下粉絲敘舊，恩地難掩激動直呼「真的非常開心」，南珠與普美也分別以中文大喊「台北我來了！」、「大家準備好今天一起開心的玩嗎？」，老么夏榮更是展現驚人中文實力，「今天很開心見到你們，大家來我們演唱會開心嗎？今天一起開心的玩吧！」，因為發音太過流利標準，姐姐們開玩笑要她翻成韓文，逗得夏榮害羞直笑。

開玩笑之餘，隊長初瓏也試探性地詢問：「我們太常來的話，你們會覺得煩嗎？」讓全場粉絲熱情大喊「不會！」，初瓏暖心回應，表示每次來台北都能獲得巨大力量，因此心情格外雀躍，更承諾希望能更頻繁地來與大家見面，用舞台回饋粉絲們一直以來的支持。為了回饋粉絲的熱情，Apink也特別選在「Wishlist」時下台遞送簽名球，與粉絲近距離互動。

南珠感性表示：「這次亞巡的第一站就是台北，真的很謝謝大家前來。」恩地則古靈精怪地許下宏願：「如果每個人再帶30個粉絲來，下一站我們就可以去臺北大巨蛋了。」更現場帶領全場粉絲大喊「一個人帶30個人」的新口號，所有人被搞笑場面逗得樂不可支。