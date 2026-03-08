我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美以攻擊伊朗石油設施與煉油廠 下「黑色石油雨」

港媒：前中國外長秦剛貶為副部級 提早退休

Apink合體重現回憶殺 恩地放話「前進台北大巨蛋」

記者李姿瑩／台北報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
Apink與粉絲度過愉快周末。圖／SHOWOFFICE提供
Apink與粉絲度過愉快周末。圖／SHOWOFFICE提供

南韓人氣女團Apink 7日在台北國際會議中心舉辦出道15周年紀念巡演，人氣依舊強強滾。她們這次走「回憶殺」路線，特別選用出道曲「I Don't Know」做為開場，5名成員身穿粉色系可愛服裝，完美重現2011年的清純風格。

Apink感性與台下粉絲敘舊，恩地難掩激動直呼「真的非常開心」，南珠與普美也分別以中文大喊「台北我來了！」、「大家準備好今天一起開心的玩嗎？」，老么夏榮更是展現驚人中文實力，「今天很開心見到你們，大家來我們演唱會開心嗎？今天一起開心的玩吧！」，因為發音太過流利標準，姐姐們開玩笑要她翻成韓文，逗得夏榮害羞直笑。

開玩笑之餘，隊長初瓏也試探性地詢問：「我們太常來的話，你們會覺得煩嗎？」讓全場粉絲熱情大喊「不會！」，初瓏暖心回應，表示每次來台北都能獲得巨大力量，因此心情格外雀躍，更承諾希望能更頻繁地來與大家見面，用舞台回饋粉絲們一直以來的支持。為了回饋粉絲的熱情，Apink也特別選在「Wishlist」時下台遞送簽名球，與粉絲近距離互動。

南珠感性表示：「這次亞巡的第一站就是台北，真的很謝謝大家前來。」恩地則古靈精怪地許下宏願：「如果每個人再帶30個粉絲來，下一站我們就可以去臺北大巨蛋了。」更現場帶領全場粉絲大喊「一個人帶30個人」的新口號，所有人被搞笑場面逗得樂不可支。

Apink與粉絲度過愉快周末。圖／SHOWOFFICE提供
Apink與粉絲度過愉快周末。圖／SHOWOFFICE提供

世報陪您半世紀

南韓

上一則

情同兄弟…嘆袁惟仁解脫了 張宇消失8年露面

延伸閱讀

林依晨「桃花源」挑戰演潑辣女 自嘲罵髒話要再加把勁

林依晨「桃花源」挑戰演潑辣女 自嘲罵髒話要再加把勁
林依晨「桃花源」挑戰潑辣春花 認了「罵髒話要再加把勁」

林依晨「桃花源」挑戰潑辣春花 認了「罵髒話要再加把勁」
素顏爬山慶31歲生日 許凱自爆臉動過手術「縫了8針」

素顏爬山慶31歲生日 許凱自爆臉動過手術「縫了8針」
葉舒華童年照出土 自嘲瀏海像被狗啃 「黑歷史」全被挖

葉舒華童年照出土 自嘲瀏海像被狗啃 「黑歷史」全被挖

熱門新聞

鄭少秋以「楚留香」走紅，有過3段婚姻。本報資料照

78歲鄭少秋愛女驟逝 無法見最後一面太痛「人間蒸發3年」

2026-02-16 12:41
孫志浩（左起）、梧桐妹和林若亞一家3口今年初合體祝賀2026新年快樂。圖／摘自IG

孫志浩被爆癌末 資產給賈靜雯女、現妻全放棄 他親回怒斥

2026-03-03 13:27
席德妮史威尼每回亮相都是性感話題。(美聯社)

性感女神最強美乳爆紅 名醫解密「黃金比例」幕後真相

2026-03-02 12:15
Rosé出席全英音樂獎，美出新高度。（美聯社）

全英音樂獎揭曉 「BLACKPINK」Rosé再寫歷史奪大獎

2026-02-28 23:22
王一博男團出身，人氣一直很旺。(摘自微博)

王一博遭爆秘戀富家千金流出私密對話 還開酸肖戰「人設崩壞」

2026-02-28 18:17
李連杰今在台出席講座。記者廖福生／攝影

李連杰認了「當巨星很累」長期憂鬱 路邊吃小吃都有困難

2026-03-04 09:12

超人氣

更多 >
台國軍欲自製105公厘砲彈 南韓不給關鍵原料輸出許可

台國軍欲自製105公厘砲彈 南韓不給關鍵原料輸出許可
劉俊：劉美賢有三個媽 仍無法欣賞她的髮色與唇環

劉俊：劉美賢有三個媽 仍無法欣賞她的髮色與唇環
網傳「2026年2月至8月雙重國籍者須登記」 律師：美國無此規定 屬謠言

網傳「2026年2月至8月雙重國籍者須登記」 律師：美國無此規定 屬謠言
婚外情風波延燒 諾姆夫家爆料兩人為何不離婚

婚外情風波延燒 諾姆夫家爆料兩人為何不離婚
劉美賢不參加月底花滑世錦賽 日本「璃來龍」二人組也將缺席

劉美賢不參加月底花滑世錦賽 日本「璃來龍」二人組也將缺席