情同兄弟…嘆袁惟仁解脫了 張宇消失8年露面

記者林士傑／即時報導
張宇跟已故的袁惟仁情同兄弟。記者沈昱嘉／攝影
59歲的知名音樂人袁惟仁（小胖老師）8年前病倒，上月2日過世，家屬昨起在國寶會館（台北）VIP室設置追思靈堂。跟他情同兄弟的張宇下午約1點現身弔唁，陪著好兄弟約1小時離去，不捨表示「他躺在床上好一陣子，對他來講也是解脫」。

張宇希望故友安息，一路好走，談到一群好友合力成立的小胖信託基金會，自8年前資助小胖老師生活以及開刀費用，張宇低調表示自己只是小小的發起人，感謝演藝圈許多好友加入協助，也說每個人盡點微薄之力，這些幫助都是小事情。

而他跟小胖老師相識超過30年，也在小胖老師引薦下加入歌壇，不過他自認疏於照顧家庭，8年前宣布停工，一度因為白髮蒼蒼掀起熱議。在袁惟仁病倒之後，張宇跟眾多星友長期資助袁惟仁，守護袁惟仁度過生命最後時光。

袁惟仁告別式將於3月10日在台北市懷愛館景行樓至忠三廳舉行，上午8點50分進行殯葬彌撒，9點50分家祭後隨即公祭，火化後將長眠於新北市金山區蓬萊陵園。喪葬費用均由音樂圈好友為他設立的「小胖信託基金會」支付，費用將全額匯給袁媽媽再由其支付，如有餘款將依照信託設立宗旨與契約，全數作為袁媽媽經濟扶助金。

張宇跟已故的袁惟仁情同兄弟。記者沈昱嘉／攝影
