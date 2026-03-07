李伯恩低調結婚 另一半身分曝光「是34歲女星」

曾允柔和李伯恩互動逗趣。圖／摘自IG

從「超級星光大道 」出道的藝人李伯恩傳出喜訊，他近日悄悄將社群平台個人資料改為「已婚」，另一半是34歲演員曾允柔，同步也和李伯恩一起更改感情狀態，低調完成人生大事。

44歲的李伯恩當年自「超級星光大道3」嶄露頭角，之後與阿達組成嘻哈團體「自由發揮」，在綜藝與音樂領域闖出知名度。近年他轉往幕後發展，前年更擔任熱門綜藝夜市王總導演，事業再攀高峰。

而李伯恩過去最廣為人知的一段戀情，是與金曲歌后徐佳瑩的交往。不過兩人早在15年前便已分手，各自展開人生新篇章。徐佳瑩已於2018年與比爾賈結婚，目前育有一子一女。

至於李伯恩的新婚妻子曾允柔，過去活躍於影視圈，2011年開始演出戲劇與電影，曾參與電影命運化妝師，也在真人版電視劇「櫻桃小丸子」中飾演小玉一角，並演出「就是要你愛上我」等作品。此外，她也曾在柯震東、李唯楓、蔡旻佑等歌手的MV中亮相，近年則逐漸淡出演藝圈。

其實李伯恩與曾允柔交往已有一段時間，兩人平時相當低調，社群平台上偶爾會公開合照，但不會刻意放閃。不過李伯恩過去曾分享兩人互相扮鬼臉的影片，甜蜜互動可見一斑。他也曾形容曾允柔是個「非常有趣、讓人放鬆的人」，兩人相處自然愉快。