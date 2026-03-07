我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

婚外情風波延燒 諾姆夫家爆料兩人為何不離婚

多枚火箭彈射向美駐伊拉克大使館 防空系統攔截擊落

李伯恩低調結婚 另一半身分曝光「是34歲女星」

記者李姿瑩／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
曾允柔和李伯恩互動逗趣。圖／摘自IG
曾允柔和李伯恩互動逗趣。圖／摘自IG

從「超級星光大道」出道的藝人李伯恩傳出喜訊，他近日悄悄將社群平台個人資料改為「已婚」，另一半是34歲演員曾允柔，同步也和李伯恩一起更改感情狀態，低調完成人生大事。

44歲的李伯恩當年自「超級星光大道3」嶄露頭角，之後與阿達組成嘻哈團體「自由發揮」，在綜藝與音樂領域闖出知名度。近年他轉往幕後發展，前年更擔任熱門綜藝夜市王總導演，事業再攀高峰。

而李伯恩過去最廣為人知的一段戀情，是與金曲歌后徐佳瑩的交往。不過兩人早在15年前便已分手，各自展開人生新篇章。徐佳瑩已於2018年與比爾賈結婚，目前育有一子一女。

至於李伯恩的新婚妻子曾允柔，過去活躍於影視圈，2011年開始演出戲劇與電影，曾參與電影命運化妝師，也在真人版電視劇「櫻桃小丸子」中飾演小玉一角，並演出「就是要你愛上我」等作品。此外，她也曾在柯震東、李唯楓、蔡旻佑等歌手的MV中亮相，近年則逐漸淡出演藝圈。

其實李伯恩與曾允柔交往已有一段時間，兩人平時相當低調，社群平台上偶爾會公開合照，但不會刻意放閃。不過李伯恩過去曾分享兩人互相扮鬼臉的影片，甜蜜互動可見一斑。他也曾形容曾允柔是個「非常有趣、讓人放鬆的人」，兩人相處自然愉快。

曾允柔顏值身材兼具。圖／摘自IG
曾允柔顏值身材兼具。圖／摘自IG

世報陪您半世紀

星光大道

上一則

受蔡瑞學爆不倫戀衝擊 GQ編輯長「那個凱文」辭職

延伸閱讀

艾瑪華森戀愛了 機場擁吻「墨西哥超級富豪」 身家超狂

艾瑪華森戀愛了 機場擁吻「墨西哥超級富豪」 身家超狂
告別「影后配渣男」 馬思純分了張哲軒 直言單身很舒服

告別「影后配渣男」 馬思純分了張哲軒 直言單身很舒服
馬思純首認與「不戴套渣男」分手 稱單身狀態很舒服

馬思純首認與「不戴套渣男」分手 稱單身狀態很舒服
三級片豔星林雅詩失婚0收入 找工作被騷擾收不雅照

三級片豔星林雅詩失婚0收入 找工作被騷擾收不雅照

熱門新聞

Rosé出席全英音樂獎，美出新高度。（美聯社）

全英音樂獎揭曉 「BLACKPINK」Rosé再寫歷史奪大獎

2026-02-28 23:22
鄭少秋以「楚留香」走紅，有過3段婚姻。本報資料照

78歲鄭少秋愛女驟逝 無法見最後一面太痛「人間蒸發3年」

2026-02-16 12:41
王一博男團出身，人氣一直很旺。(摘自微博)

王一博遭爆秘戀富家千金流出私密對話 還開酸肖戰「人設崩壞」

2026-02-28 18:17
孫志浩（左起）、梧桐妹和林若亞一家3口今年初合體祝賀2026新年快樂。圖／摘自IG

孫志浩被爆癌末 資產給賈靜雯女、現妻全放棄 他親回怒斥

2026-03-03 13:27
席德妮史威尼每回亮相都是性感話題。(美聯社)

性感女神最強美乳爆紅 名醫解密「黃金比例」幕後真相

2026-03-02 12:15
李連杰今在台出席講座。記者廖福生／攝影

李連杰認了「當巨星很累」長期憂鬱 路邊吃小吃都有困難

2026-03-04 09:12

超人氣

更多 >
華人夫妻自炊月花900美元 「一周採買一次」清單曝光

華人夫妻自炊月花900美元 「一周採買一次」清單曝光
艾案失蹤文件公開「川普涉性侵13歲女」 白宮回擊：她有病

艾案失蹤文件公開「川普涉性侵13歲女」 白宮回擊：她有病
「房屋維修」騙局 東灣多人上當 有人被騙45萬元

「房屋維修」騙局 東灣多人上當 有人被騙45萬元
伊朗開啟「馬賽克防禦」跟美國打生存戰 看誰能抗壓更久

伊朗開啟「馬賽克防禦」跟美國打生存戰 看誰能抗壓更久
美伊戰爭滿一周川普速戰速決夢碎 未來4情境發展一次看

美伊戰爭滿一周川普速戰速決夢碎 未來4情境發展一次看