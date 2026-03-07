73歲楊烈死訊頻傳 認「兩度生大病」玩命開唱現況曝光

楊烈（中）開唱，老婆（左）和女兒都大力支持。圖／印太戰略智庫提供

73歲楊烈今（7）日在台灣戲曲中心舉辦「自由之地」演唱會，千人到場聆聽，為了此次演出，他拚命三郎魂燃燒，備戰操到兩度被帶狀皰疹（皮蛇）纏身，讓他飽受困擾。

不過他演出不受影響，中、英、西、日、台五聲道輪番上陣，他邀來寶貝女兒楊舞子合唱曾登頂美國告示牌的日文神曲「Sukiyaki」（昂首向前走）。他看著台下滿滿觀眾，開心說：「今晚這麼多好朋友、好前輩，以及支持我的人坐在這裡，有無限的感動！」

他與日籍妻子藤堂麗加結縭多年，特別請愛女楊舞子登台合唱。楊烈以「一生鍾愛」感性介紹女兒出場。楊烈說女兒小時候非常黏他，但是因為忙於工作疏於陪伴，「以前我台灣、日本兩地工作，學校如果有家長會，我總是缺席的父親，實在非常愧疚。」

楊烈透露女兒小時候非常黏爸爸，感情很好；印象最深刻的是，有次他外出買東西回家，發現正在上學的女兒躺在家裡，女兒說因為太熱所以回家吹冷氣。楊烈再問學校門關著怎麼出來的，女兒說「翻牆」，讓楊烈又好氣又好笑。

整場最令驚艷的是，在音樂總監、台語金曲歌王荒山亮操刀下，將各種語言串聯成的組曲換上嶄新的編曲，楊烈把台語老歌「夜半路燈」、日文古曲「酒是淚或是嘆息」、經典台語「舊情綿綿」與西洋爵士「Fly me to the Moon」結合。

他為了籌備演唱會積極健身，半年前便開啟「魔鬼訓練模式」，卻因體力負荷過載，竟得了皮蛇，還感冒大病一場。不過他曾是游泳校隊，體力和恢復力都很驚人，除了每日超過5千公尺長跑，包含重量訓練、乒乓球，甚至揮汗擊打沙包。

至於練唱，他覺得白天練會吵到家人，晚上則怕吵到鄰居，只好對著牆壁壓抑聲音唱歌，剛開始妻女都給他的歌聲負評，讓他很緊張，後來越練越順，也慢慢找回歌唱的感覺。

楊烈為了演唱會操到兩度得皮蛇。記者林士傑／攝影

楊烈（右）與女兒一同台上演出。記者林士傑／攝影

楊烈開唱吸引滿場觀眾。記者林士傑／攝影