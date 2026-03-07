蔡瑞雪聲明遭酸「元配快告」3律師回擊：有挑唆訴訟之嫌

蔡瑞雪面對緋聞爭議，動作頻頻。圖／摘自IG

「北一女神」蔡瑞雪被爆和GQ編輯長、人夫KOL「那個凱文」不倫戀，相較於男方神隱閃躲至今，蔡瑞雪抬出5男背書，並連發2次律師聲明，只是這聲明遭律師李怡貞、巴毛酸爆，由於蔡瑞雪找的是張品黎律師，這下意外成了律師攻防戰，蔡、張聯手立刻找了3位律師具名反擊回去。

蔡瑞雪在首發聲明中，提及跟凱文只是來往4個月的朋友，並強調對方「與其配偶已處於分居狀態、並正進行協商離婚」。李怡貞說，週刊目前拍到的照片確實不足以證明蔡瑞雪是第三者，但蔡瑞雪的聲明舉動害慘自己，「蔡瑞雪自己著急或是心虛發的律師函其實也證明她自己覺得不對勁完蛋了」，她喊元配快告，也感嘆北一女念完不念大學除了可惜就是笨。

巴毛質疑，如果是普通朋友何需強調對方正在協商離婚，朋友離婚跟她根本沒有關係，發這種心虛的聲明不如乾脆閉嘴。

而出面幫蔡瑞雪澄清並發聲明的是青禾文創執行長曾懷瑩，她說：「周泰維律師認識張律，但呂榮海和徐偉峯律師不認識張律，我協助瑞雪和張律出面去跟這些律師溝通之後，他們都表示願意提供意見。瑞雪、張律跟我，我們是一體的。」

曾懷瑩指這些律師表示，他們不是網紅所以不需要流量，但他們願意單純從專業角度提供意見，給大家參考，希望對大家有正向的幫助。

呂榮海律師說「oo 妻提告吧」可能有「挑唆訴訟」之風險，律師間宜互相尊重，協助社會和諧、化解紛爭，減少訴訟節約司法資源為宜」。

曾懷瑩表示，由於蔡瑞雪的律師聲明稿已經否認傳聞了，因此真正需要討論合理性的，應該是「大家會不會向一般朋友說，自己正在協商離婚」這個點。正因為是一般朋友有正常的往來，而且是真正的關心他，所以對於他的婚姻狀況，自然是充分了解的，而她敢這樣子提出來，從另外一個層面來看，其實也可以正向解讀，表示她不害怕別人來質疑這一點。

3位律師跳出來力挺蔡瑞雪的律師張品黎。圖／曾懷瑩提供