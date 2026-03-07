我的頻道

前妻陸元琪稱被禁止到場 袁惟仁靈堂追思會兒女回應了

記者梅衍儂／即時報導
袁義（左）和袁融離開前受訪。記者王聰賢／攝影
袁義（左）和袁融離開前受訪。記者王聰賢／攝影

「小胖老師」袁惟仁上月2日過世，享年59歲。今（7）日追思靈堂上兒子袁義與女兒袁融忙進忙出，前妻陸元琪未到場，她先前透露有人對兒女提出「要我別出現在靈堂與告別式」，今袁義和袁融受訪緩頰，表示家人並沒有限制媽媽前來弔唁，一切都看媽媽自己的決定。

袁義今上午9時30分就帶著妹妹袁融現身靈堂，2人一路忙到下午2時30分，靈堂追思開放到下午3時，袁義因有工作而提前離開，兩位姑姑留下接待親友。

袁義離開前表示，從父親生病到現在，他和妹妹一直都有把想說的話告訴爸爸，「只是因為沒辦法常常去台東看他，但我們心裡想講的話一直都有講。」他也透露，爸爸在健康的時候曾告訴他：「好好去做自己喜歡的事情。」

袁融則分享，爸爸一直以來都非常支持她做任何決定，也透露很常夢到爸爸，而且夢裡的爸爸都是健康的模樣，「就是來看看我，笑笑的。」她說自己和爸爸感情很好，也一直希望爸爸能參與自己人生的重要階段。

至於陸元琪有無機會現身靈堂或下周二告別式，袁融說：「這個交給她自己決定。」袁義也表示媽媽一直很關心爸爸的後事，「她有跟我們說要好好送爸爸，我們沒有限制媽媽不能來。」並說很多事不是晚輩可以決定。

袁義透露1月底仍有去看望袁惟仁，當時父親因為病情關係，沒有認出他們，「他就是生病的樣子」

談到治喪與後續事宜，兄妹倆也特別感謝許多音樂圈好友的幫忙，包括父親過去擔任評審的朋友，以及音樂公司與版權相關單位等，都協助處理許多事情。袁融也感性表示：「爸爸做人真的很成功，很多人都願意幫忙。」

至於靈堂遺照，兩人透露是家人一起挑選的，希望保留父親最熟悉的樣子，因此照片中也特別讓吉他入鏡，「感覺爸爸一定要有吉他在。」

袁融也分享爸爸以前床頭幾乎只會放巧克力，所以今天也特別準備了他愛吃的巧克力。

袁義表示陸元琪一直很關心袁惟仁的後事。記者王聰賢／攝影
袁義表示陸元琪一直很關心袁惟仁的後事。記者王聰賢／攝影

袁義（左）和袁融忙進忙出，對媒體很有禮貌。記者王聰賢／攝影
袁義（左）和袁融忙進忙出，對媒體很有禮貌。記者王聰賢／攝影

袁融表示這段日子常夢到爸爸。記者王聰賢／攝影
袁融表示這段日子常夢到爸爸。記者王聰賢／攝影

林襄、峮峮席捲經典賽 登日媒「版面超大」輾壓大谷翔平

蔡瑞雪聲明遭酸「元配快告」3律師回擊：有挑唆訴訟之嫌

