林襄、峮峮席捲經典賽 登日媒「版面超大」輾壓大谷翔平

峮峮的廣告在日本強力放送。圖／翻攝自IG

2026年世界棒球經典賽（WBC）正在東京巨蛋火熱開打，6日開打備受矚目的台日大戰，由 Team Taiwan 對上日本隊。這場焦點戰役吸引大批球迷關注，不僅場上戰況緊張激烈，場邊與場外的話題同樣掀起討論。

比賽結果方面，日本隊靠著球星大谷翔平轟出滿貫全壘打帶動攻勢，最終以13比0提前扣倒台灣。日本媒體今天也以大篇幅報導這場勝利，成為當地體育版的頭條焦點。

不過在嚴肅的戰報之外，一個有趣的「版面巧合」卻意外成為話題。台灣職棒中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成員峮峮近期為日本喉糖品牌龍角散拍攝廣告，相關宣傳不僅登上東京巨蛋大螢幕，也在社群平台掀起熱度。該廣告影片在 X（前 Twitter）累積超過1468萬次觀看，YouTube官方頻道播放量也突破668萬次，人氣相當驚人。

更有趣的是，日本媒體「SPORT日本」報紙內頁刊登了峮峮代言的藥品廣告，版面恰巧與大谷翔平的賽事報導相鄰，而峮峮的應援廣告照片尺寸甚至比大谷的新聞照片還要大，畫面形成強烈對比，被不少網友笑稱「台灣唯一贏過大谷的地方」。

對於自己突然在日本報紙上占據大版面，峮峮也親自在社群發文回應，看到報紙照片後驚呼「！！！我要去買」，可愛反應再度引發粉絲熱議。

此外，本屆 WBC 場邊的應援團隊CT AMAZE同樣備受關注，包括人氣啦啦隊女神林襄等成員的表現，也讓不少日本球迷留下深刻印象。而林襄也登上日本報紙的版面，同樣大到連本人看到都覺得意外。儘管台灣隊在比賽中不敵日本，但場內外話題依舊滿滿，成為本屆世界棒球經典賽另一種另類焦點。

林襄看到自己上報覺得不可思議。圖／翻攝自IG