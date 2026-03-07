艾瑪華森戀愛了 機場擁吻「墨西哥超級富豪」 身家超狂

艾瑪華森與緋聞對象在機場擁吻被直擊。（路透）

飾演「哈利波特」系列電影「妙麗」一角的女星艾瑪華森 （Emma Watson）爆出新戀情！近日她被直擊在機場與墨西哥 企業家岡薩羅·赫維亞·巴耶雷斯（Gonzalo Hevia Baillères）互動親密，疑似展開新戀情。現年35歲的華森於本月4日在機場與對方擁吻，隨後兩人又被目擊一同外出飲用飲料，並前往高級餐廳共進晚餐。

事實上，兩人的關係早在2025年底便曾被外界注意。當時有目擊者在法國阿爾卑斯山滑雪勝地高雪維爾（Courchevel）看見兩人同行，之後又在墨西哥度假地蓬塔米塔（Punta Mita）被發現共同出遊。近期的公開互動，也讓這段關係再度受到關注。

而與艾瑪華森擁吻的岡薩羅身世不凡，他出身墨西哥知名企業家族，其家族創立的巴爾集團（Grupo Bal）業務涵蓋礦業、保險、零售及金融產業，並擁有多家高端百貨品牌，在墨西哥商界具有相當影響力。

教育背景方面，岡薩羅曾就讀瑞士知名寄宿學校「Le Rosey」，之後取得經濟學學位。目前他並未直接接手家族企業，而是擔任人工智慧科技公司Lok的執行長。

在與艾瑪華森傳出戀情之前，貢薩洛的感情史也曾引起外界關注。2022年至2024年間，他曾與曾出演迪士尼電影「花豹少女隊2」的墨西哥流行歌手貝琳達（Belinda）交往。如今隨著他與艾瑪華森戀情曝光，這段顯赫背景也再次成為外媒與網友討論的焦點。