不夠分量？ 宋祖兒「太瘦」傳演不成唐代美人 李蘭迪有望出線

娛樂新聞組／綜合報導
李蘭迪曾因身形圓潤被戲稱「古偶胖女」。(取材自微博)
以唐朝為背景的古裝懸疑劇「大唐辟珠記」預定今年第三季開拍，女一「李寶珠」原傳由病癒復出的趙露思擔綱，後又說有可能是周也。近日，有一說法是憑藉「無憂渡」、「折腰」大火的宋祖兒有望出演，但沒多久傳她已出局，原因是「身形過瘦，撐不起唐朝美人」。而最新說法是，李蘭迪有望拿下此角色。

「大唐辟珠記」女主選角一波三折，曾在「長歌行」演過大唐公主「李樂嫣」的趙露思，一度是網友心目中的最佳人選，沒想到合作並未成局。之後，劇方接洽外型甜美、氣質靈動的宋祖兒，但最新消息是，傳劇組覺得她的「分量不夠」，這裡不是指咖位，而是體重。因為唐朝美女偏豐腴，與她瘦到皮包骨的身形實在不符。

據悉，「大唐辟珠記」劇組已另覓女主人選，傳李蘭迪最有機會出線。

劇中的大唐萬壽公主李寶珠，並非傳統纖弱形象，而是兼具「豐韻壯美」與「觀音像」的獨特設定。性格上，她聰慧勇敢，從嬌矜公主成長為果決領袖，擅長騎射，有「箭無虛發，彎弓射仇敵」等高光劇情。

而李蘭迪是圈內少數不屬於「極致瘦」的女星，還曾因身形圓潤被戲稱「古偶胖女」，不過，她後來嚴格恐管飲食，加上高強度運動，順利瘦下來，在「星落凝成糖」、「流水迢迢」、「朝雪錄」等劇中展現出纖細、上鏡的古典美。

不少網友看好李蘭迪是「李寶珠」最佳人選，期待她能和有望出演男一的李昀銳激發出不同的火花。

外型甜美、氣質靈動的宋祖兒身材纖瘦。(取材自微博)
趙露思 李蘭迪

葉舒華童年照出土 自嘲瀏海像被狗啃 「黑歷史」全被挖

