小甜甜布蘭妮酒駕遭逮還搜到疑似「毒品」藥丸 恐坐牢

小甜甜布蘭妮不僅酒駕，還疑似攜帶毒品。（路透）

流行天后小甜甜布蘭妮 （Britney Spears）4日晚間因酒後駕車（DUI）遭到逮捕。不過有消息指出，她不僅酒駕 ，在被逮捕時還被發現身上有來路不明的藥丸，且該藥丸成分為「安非他命」，若檢測結果屬實，那小甜甜布蘭妮將面臨牢獄之災。

根據外媒「TMZ」報導指出，小甜甜布蘭妮身上的被發現持有名為「Adderall」的藥丸，該藥丸是一種處方興奮劑，主要成分為苯丙胺（安非他命）與右旋苯丙胺，用於治療 ADHD（注意力不足過動症）和發作性睡病。它能提高專注力、警覺性並減少衝動。

據了解，該藥丸是小甜甜布蘭妮近期前往墨西哥 時取得，消息人士表示，布蘭妮經常前往墨西哥的其中一個原因，就是為了取得這種藥物。而據了解，在墨西哥取得的某些藥物，有時會被混入吩坦尼（fentanyl）、古柯鹼（cocaine）、甲基安非他命（meth） 或其他物質。

此次是小甜甜布蘭妮首次因酒駕被捕，一般而言，法官通常不會因此判處入獄。然而，如果檢測結果顯示她體內含有高濃度的麻醉性藥物，法官仍擁有裁量權，可能下令讓違法者入獄服刑。

對此，小甜甜布蘭妮的經紀人也回應指出：「這是一件令人遺憾且完全不可原諒的事件。布蘭妮將會採取正確的行動並遵守法律，也希望這能成為她人生中早該出現改變的第一步。在這段艱難時期，我們希望她能獲得所需要的幫助與支持。」