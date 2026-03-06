鄭容和北流開唱突道歉…嚇壞翻譯老師急喊「安堆」

我的頻道

記者李姿瑩／台北報導
鄭容和。圖／和協整合行銷提供
鄭容和。圖／和協整合行銷提供

南韓型男樂團CNBLUE 6日在台北流行音樂中心開唱，吸引4500名粉絲塞滿會場。他們雖然已是來台常客，每次演出票券仍供不應求，鼓手姜敏赫今天一開場就代表致謝，感謝粉絲大力支持，第一時間搶光門票，讓他們還能加場演出。

為了感謝台灣粉絲，主唱鄭容和透露已經在學中文，一口氣用中文說出高難度問候語：「我在台北很幸福，為了見大家我們努力準備了。我最近學習中文，我的中文厲害嗎？希望我們可以從從容容、游刃有餘地完成這場演唱會，絕對讓你們不虛此行。」

鼓手姜敏赫則撂台語，大聲問候：「大家好，呷飽未？」他興奮直呼真的好想念台灣粉絲，能夠聽到大家尖叫聲實在好幸福，並用中文高呼「再一次尖叫聲，我很幸福」。

他們巡演海外首站獻給台灣，除了帶來新歌「Nothing」，狀態絕佳的鄭容和不停飆高音，穿著一身皮衣勁裝又蹦又跳，彈著電吉他不停吆喝「準備好了嗎」，帶動粉絲跟他一起揮灑汗水。

全場粉絲在節奏強烈的歌曲中情緒沸騰，貝斯手李正信好奇為何2、3樓粉絲還能冷靜坐著，在了解北流沒有相關規定後，連忙叫全場粉絲都站起來搖擺。

鄭容和對自己的中文程度信心爆棚，當場承諾「明年可以全中文跟粉絲溝通」。他有些自負地表示，直到今天早上都還在中文課，連在後台都帶著平板在學中文，只是現在完全記不起來。「不過真的很抱歉，明年我就要獨當一面了。翻譯老師不好意思，今年是我們最後一次請妳了」。

翻譯一聽連忙悄聲抗議：「不行喔(韓語發音「安堆」)！」李正信和姜敏赫趕緊說，他們還是需要翻譯老師協助，鄭容和直接霸氣喊：「不用了，我連你們的話都一起翻譯。」他還神來一筆自誇「我是天才」，令粉絲哭笑不得。

