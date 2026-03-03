我的頻道

華婦砸160萬獲批EB-5 亞城街頭突遭ICE抓捕 2子陷困境

受夠旅客穿睡衣搭機 佛州坦帕機場祭禁令

強碰棒球經典賽台灣首戰 台灣今年恐看不到奧斯卡直播

記者陳穎／即時報導
李奧納多·狄卡皮歐以「一戰再戰」入圍奧斯卡影帝。（路透）
2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic，WBC）將於3月5日正式開打，中華隊首戰對上澳洲，全台棒球熱度急速升溫。隨著賽程推進，3月16日（周一）上午的四強賽首戰更被視為關鍵之戰，勢必掀起收視高峰。

不過，也正因這場重量級對決，意外讓另一場全球影壇盛事在台灣出現轉播變數，第98屆奧斯卡金像獎恐將無緣在電視直播。

過去14年固定清晨現場直播奧斯卡的台視，今年確定將時段留給WBC四強戰。由於該台握有經典賽無線電視獨家轉播權，在兩大盛事時間強碰之下，選擇優先播出棒球賽事，意味著影迷每年守在電視機前追紅毯、等揭曉的傳統，今年將暫時中斷。

早年無線三台對美國大型頒獎典禮多有分工，奧斯卡多由台視播出，艾美獎則在其他頻道亮相。近14年來幾乎年年清晨直播，搭配口譯與影評即時解析，晚間再加字幕重播，形式相當完整。今年卻因賽事撞期，首度讓位給國球熱潮。

今年奧斯卡話題依舊火熱。主持人由康納·歐布萊恩(Conan O'Brien)再度擔綱；李奧納多狄卡皮歐主演的「一戰再戰」入圍多項大獎，他更有望再度奪下影帝，而他的勁敵就是被暱稱「甜茶」的提摩西·夏勒梅(Timothée Chalamet)，他則憑「橫衝直闖」成為呼聲極高的競爭者。星光卡司堅強，原本不少影迷期待能第一時間見證得獎結果。

根據目前官網公布的全球轉播名單，台灣尚未出現確定直播平台。部分國家將由Disney+提供串流直播，但台灣是否跟進仍未明朗。若沒有其他電視台或平台接手，今年影迷恐怕只能透過社群快訊或是官網追結果。

第98屆奧斯卡金像獎頒獎典禮將在美國15日晚間（台灣16日上午）揭曉。（美聯社）
