票房接連失利 珍妮佛羅培茲再與前夫小班切割、終止合作

記者廖福生／即時報導
班艾佛列克(右)和珍妮佛羅培茲(左)離婚後仍是工作夥伴，但近期正式分道揚鑣。(美聯社)
珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）再次與班艾佛列克（Ben Affleck）分道揚鑣。據了解，她接連2部票房失利後，她已終止與前夫班艾佛列克及其好友麥特戴蒙（Matt Damon）所屬製片公司的合作協議。

根據「RadarOnline」報導指出，一名內部人士表示，在電影「Unstoppable」與「蜘蛛女之吻」表現不如預期後，珍妮佛羅培茲將自己的項目與麥特戴蒙和班艾佛列克的工作室切割。根據珍妮佛團隊的說法，「蜘蛛女之吻」算是成功，因為她對作品感到自豪，而且獲得了極佳評價。」然而，這部音樂劇情片製作預算為3000萬美元，票房卻僅有200萬美元；珍妮佛羅培茲也未憑此片獲得任何重要演技獎項。

儘管如此，消息人士透露：「麥特和班依然非常尊重珍妮佛這位電影明星與藝術家，這點從未改變。這部片是在她與班仍是相愛伴侶、對合作拍片懷抱宏大夢想時籌備的。麥特全力支持他們的構想，他和班還投入大筆資金促成電影製作。」

消息人士補充指出，班艾佛列克與麥特戴蒙曾在1997年曾以電影「心靈捕手」共同奪下奧斯卡獎，但也因此讓2人總是難以抗拒製作由演員主導的自我實現型作品。也因此不少業界聲音表示「現在早就該務實一點，讓他們工作室的電影在票房上真正賣座了」。

麥特戴蒙(左)和班艾佛列克曾攜手奪下奧斯卡獎。（美聯社）
