性感女神最強美乳爆紅 名醫解密「黃金比例」幕後真相

記者李姿瑩／即時報導
席德妮史威尼每回亮相都是性感話題。(美聯社)
好萊塢新一代「性感女神」席德妮史威尼(Sydney Sweeney)近期主演電影「家弒服務」全球票房突破1.92億美元，劇情描述生活困頓的女主角米莉在豪宅擔任幫傭，意外揭開富豪夫妻不可告人的危險秘密。被譽為最強美乳的席德妮史威尼以一對傲人上圍走紅，過去外界多半將目光聚焦在她的美波上，如今轉型為演技派，還因此星運大開。

今年28歲的席德妮史威尼，在HBO 影集「高校十八禁」（Euphoria）中以火辣身材和性感魅力爆紅，成為新一代「性感女神」。她不僅有前凸後翹的好身材，而且大方敢露，近日在社群媒體公開裸上身捧胸試穿禮服的照片，豐滿曲線一覽無遺，被網友稱讚「她就是 Z 世代的瑪麗蓮夢露」。

但由於席德妮史威尼的體型非常纖細卻有一對傲人的上圍，實在太不科學，就連女星亞曼達塞佛瑞都忍不住問「妳的胸部是真的嗎？」席德妮大方表示自己是純天然，不僅成功通過測謊機測試，還讓亞曼達上手「驗貨」。

體型纖細加上豐滿美胸是許多人心目中的完美身材，高雄法喬醫美診所總院長邱浚彥表示，身材纖細加上天生胸大且形狀漂亮的確難上加難，可以說是每個人夢想中的「黃金比例」。邱浚彥指出，每個女生的胸部形狀和大小決定於遺傳因素跟飲食，一旦過了青春期還希望再「二次發育」幾乎不可能，這時許多人就會選擇前往醫美診所尋求協助。

邱浚彥表示，近年隆乳技術越來越發達，除了安全性、接受度都大幅提高之外，連隆乳材質都持續不斷更新。目前討論度較高的是「女王波」隆乳。邱浚彥分析指出，過往的植入物為了呈現豐滿的外型而必須犧牲柔軟度與自然的晃動感，「女王波」則利用AI精準填充做出飽滿的塑形能量，因此可以針對各種不同身形需求，做出適合的尺寸與凸度，同時提升立體度、飽滿和柔軟性，塑造更自然、更集中的深V乳溝，特別適合偏瘦以及骨架小的女性。也因為女王波絕佳的支撐力，能有效抵擋組織緊縮，減少莢膜攣縮發生率，術後照護也能更加輕鬆，不太需要按摩。

邱浚彥提醒，想要擁有黃金比例的身材，術前應做好功課，不同的植入物也會有不同的觸感，患者可以依照自己的需求去做選擇，術後照護好傷口，並保持作息正常、戒掉菸酒，避免傷口感染，按時回診，有狀況盡速就醫。

