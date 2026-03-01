無懼緋聞… 白敬亭、章若楠傳二搭 上演「女霸總戀上打工男」

我的頻道

娛樂新聞組／綜合報導
「難哄」CP白敬亭(右)、章若楠傳出有望二搭。(取材自微博) 張詒宣

「偷偷藏不住」的姐妹劇「難哄」捧紅了男女主角白敬亭章若楠，更傳出兩人假戲真做。隨著話題愈演愈烈，不少粉絲敲碗「以延為定」CP二搭，近日果然傳出好消息，據悉，兩人將二搭都市奇幻劇「快把我老闆帶走」，有趣的是，新劇人設將反轉為女霸總和底層打工男。

綜合多個娛樂帳號及製作方消息，「快把我老闆帶走」由「難哄」原班團隊製作，改編自葉斐然同名小說，主打身分互換的奇幻設定，講述章若楠飾演的設計師姜筱意從「社畜」逆襲成霸道女總裁，白敬亭飾演的毒舌老闆葉臻則淪為底層打工人，經歷職場「毒打」。而兩人在互換身分後，彼此慢慢靠近，最終收穫愛情。

讓網友期待的是，相較「難哄」男霸總、溫柔女設定，「快把我老闆帶走」中，章若楠搖身一變成為霸道女總裁，白敬亭則淪為底層打工人，主打「社畜翻身馴夫」的反差感。傳該劇將於第二季開機，但截至目前為止尚未有官方宣布。

白敬亭、章若楠二搭消息傳出後，讓不少網友當場尖叫，有人說，「不管新劇是什麼題材什麼人設，光是看到他倆再次搭檔就一定要蹲」、「他倆氛圍感絕了，不是硬湊的甜，是那種眼神一搭就有戲的舒服」。還有人說，「期待兩人繼續甜而不膩」。

不過，也有人擔心，靈魂互換梗易陷入套路化，若邏輯漏洞或笑點生硬可能會影響口碑。另外也有人質疑，頻繁二搭恐消耗演員個人特質，呼籲應專注於獨立發展。

章若楠 白敬亭

