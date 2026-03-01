我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德州奧斯汀酒吧爆槍擊 至少3死14傷 槍嫌斃命

中央司令部：3名美軍在對伊朗軍事行動中喪生

「甄嬛傳」最強忠僕「流朱」怎麼死的 她曝內幕

記者陳慧貞／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
戰菁一近年來在演藝圈仍有亮眼表現。圖／摘自微博 陳慧貞
戰菁一近年來在演藝圈仍有亮眼表現。圖／摘自微博 陳慧貞

孫儷主演，「後宮甄嬛傳」的馬拉松直播，成了許多劇迷在過年期間不能錯過的儀式感，隨著經典劇一再重播，劇中人物一再被提起引發討論，除了主角「甄嬛」外，最令觀眾遺憾、意難平的角色，莫過於為救主而犧牲的「流朱」，飾演該角色的演員戰菁一近日因在晚會中重現經典，引發熱議，她也分享當年那場「捨身撞刀」拍攝內幕，當下震撼全網。

44歲戰菁憑當年「甄嬛傳」中甄嬛身邊的忠僕，打開知名度，她回憶，第一次閱讀劇本時，就被「流朱」一心護主、純粹的真情所打動，戲裡因甄嬛有孕在身且病重，流朱為了幫病重的甄嬛求醫，不惜捨身撞向侍衛長刀成了刀下魂，不惜以生命為代價，爭取為主子求得太醫醫治的機會，一場慘烈的犧牲，令觀眾看得心碎，戰菁一在拍攝時更是情感潰堤。

戰菁一坦言，拍攝過程並非僅是在「演戲」，而是將內心的真實情感投射在角色上，當時流下的眼淚完全是發自內心，畫面播出後，戰菁一的媽媽也曾詢問過「為何死得如此果斷？」她解釋，當下的情況「多猶豫一秒都可能讓人冷靜」，因此動作必須一氣呵成，這份護主心切、忠誠之心，連導演都大讚「一次過關」。

戰菁一分享當年拍攝「撞刀」拍攝內幕。圖／摘自微博 陳慧貞
戰菁一分享當年拍攝「撞刀」拍攝內幕。圖／摘自微博 陳慧貞

戰菁一在「後宮甄嬛傳」中飾演忠僕「流朱」令人難忘。圖／摘自微博 陳慧貞
戰菁一在「後宮甄嬛傳」中飾演忠僕「流朱」令人難忘。圖／摘自微博 陳慧貞

世報陪您半世紀

上一則

愛情長跑8年 張棟樑不藏了 親吐當爸進度

延伸閱讀

甜虐+懸疑 「逐玉」張凌赫、田曦薇 假結婚真動心

甜虐+懸疑 「逐玉」張凌赫、田曦薇 假結婚真動心
「甄嬛傳」馬拉松成台灣過年盛事 BBC也「吃瓜」

「甄嬛傳」馬拉松成台灣過年盛事 BBC也「吃瓜」
吻戲破防…75歲劉曉慶「錦繡安然」再演少女 網：慶奶收手吧

吻戲破防…75歲劉曉慶「錦繡安然」再演少女 網：慶奶收手吧
「甄嬛傳」觀影破千萬 皇上駕崩7.2萬人擠破頭「上香」

「甄嬛傳」觀影破千萬 皇上駕崩7.2萬人擠破頭「上香」

熱門新聞

向華強和向太活躍於社群。(摘自微博)

向華強身家500億港幣 震撼宣布遺產全交郭碧婷「小兒子一毛都不給」

2026-02-25 20:48
鄭少秋以「楚留香」走紅，有過3段婚姻。本報資料照

78歲鄭少秋愛女驟逝 無法見最後一面太痛「人間蒸發3年」

2026-02-16 12:41
27歲的美國女歌手查普蘿恩1日出席葛萊美獎紅毯，上半身薄紗禮服幾近上空，紅色裙子只靠乳環掛住。(路透)

葛萊美／27歲女歌手「上空現身」 只靠乳環撐住薄紗

2026-02-01 23:10
歐陽妮妮一家人拍全家福，傅娟（左圖前排中）難得露臉。（取材自歐陽妮妮Instagram）

63歲傅娟升格當外婆 全家福高清照難得曝光

2026-02-22 02:00
湯唯獲網友大讚有正義感。微博

回北京娘家遇插隊者…湯唯霸氣呵斥 9歲女兒意外成亮點

2026-02-25 07:00
81歲的袁和平(左起)、91歲的張鑫炎、88歲的吳彬堪稱華語武俠電影「活化石」。(取材自微博)

加起來260歲… 「鏢人」最大彩蛋是這3老人同框？ 武俠劇迷看哭了

2026-02-22 21:33

超人氣

更多 >
伊朗證實 86歲最高領袖哈米尼遇襲身亡

伊朗證實 86歲最高領袖哈米尼遇襲身亡
以色列媒體稱伊最高領袖哈米尼身亡 川普證實

以色列媒體稱伊最高領袖哈米尼身亡 川普證實
川普證實擊斃伊朗最高領袖哈米尼 伊朗僅貼1張照片回應

川普證實擊斃伊朗最高領袖哈米尼 伊朗僅貼1張照片回應
傳川普已看過伊朗最高領袖哈米尼遺體照 可能接班人選曝光

傳川普已看過伊朗最高領袖哈米尼遺體照 可能接班人選曝光
河南18歲女感染多種高危HPV 母淚崩嘆一生遺憾：都是我的錯

河南18歲女感染多種高危HPV 母淚崩嘆一生遺憾：都是我的錯