「甄嬛傳」最強忠僕「流朱」怎麼死的 她曝內幕

戰菁一近年來在演藝圈仍有亮眼表現。圖／摘自微博 陳慧貞

孫儷主演，「後宮甄嬛傳」的馬拉松直播，成了許多劇迷在過年期間不能錯過的儀式感，隨著經典劇一再重播，劇中人物一再被提起引發討論，除了主角「甄嬛」外，最令觀眾遺憾、意難平的角色，莫過於為救主而犧牲的「流朱」，飾演該角色的演員戰菁一近日因在晚會中重現經典，引發熱議，她也分享當年那場「捨身撞刀」拍攝內幕，當下震撼全網。

44歲戰菁憑當年「甄嬛傳」中甄嬛身邊的忠僕，打開知名度，她回憶，第一次閱讀劇本時，就被「流朱」一心護主、純粹的真情所打動，戲裡因甄嬛有孕在身且病重，流朱為了幫病重的甄嬛求醫，不惜捨身撞向侍衛長刀成了刀下魂，不惜以生命為代價，爭取為主子求得太醫醫治的機會，一場慘烈的犧牲，令觀眾看得心碎，戰菁一在拍攝時更是情感潰堤。

戰菁一坦言，拍攝過程並非僅是在「演戲」，而是將內心的真實情感投射在角色上，當時流下的眼淚完全是發自內心，畫面播出後，戰菁一的媽媽也曾詢問過「為何死得如此果斷？」她解釋，當下的情況「多猶豫一秒都可能讓人冷靜」，因此動作必須一氣呵成，這份護主心切、忠誠之心，連導演都大讚「一次過關」。

戰菁一分享當年拍攝「撞刀」拍攝內幕。圖／摘自微博 陳慧貞