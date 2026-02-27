NCT WISH竟會諧音哏拜年…他說這一句「全場媒體驚呼」

NCT WISH一起提燈籠、拜晚年。記者林士傑／攝影

南韓 男團NCT WISH在228連假登台開唱，準備明晚在林口體育館開唱。NCT WISH今天先在記者會上向粉絲拜晚年，拿著紅燈籠祝福所有人「WISH(願望）馬上實現」。

NCT WISH這次除了台北演唱會，也將在3月前進高雄開唱。他們提到對先前因為金唱片頒獎典禮站上台北大巨蛋印象深刻，也表達對高雄演出的迫不及待，JAEHEE表示：「很想趕快完成行程後去高雄看看。」YUSHI也說：「上次吃了牛肉麵覺得很好吃，這次我想嘗試芒果冰。」

他們這次有備而來，JAEHEE用中文祝福「新年快樂、恭喜發財」，YUSHI特別學了「你是我的HOURSE（好事）花生」，道地的諧音哏成功引發全場媒體驚呼。RYO用中文撩妹「對你暈船了」，SAKUYA則說：「讓大家久等了，我們很喜歡你們。」再搭配上SION的「我想你們」和RIKU的「我愛你們」，相信在演唱會上一定能讓粉絲尖叫聲連連。