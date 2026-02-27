NCT WISH竟會諧音哏拜年…他說這一句「全場媒體驚呼」
南韓男團NCT WISH在228連假登台開唱，準備明晚在林口體育館開唱。NCT WISH今天先在記者會上向粉絲拜晚年，拿著紅燈籠祝福所有人「WISH(願望）馬上實現」。
NCT WISH這次除了台北演唱會，也將在3月前進高雄開唱。他們提到對先前因為金唱片頒獎典禮站上台北大巨蛋印象深刻，也表達對高雄演出的迫不及待，JAEHEE表示：「很想趕快完成行程後去高雄看看。」YUSHI也說：「上次吃了牛肉麵覺得很好吃，這次我想嘗試芒果冰。」
他們這次有備而來，JAEHEE用中文祝福「新年快樂、恭喜發財」，YUSHI特別學了「你是我的HOURSE（好事）花生」，道地的諧音哏成功引發全場媒體驚呼。RYO用中文撩妹「對你暈船了」，SAKUYA則說：「讓大家久等了，我們很喜歡你們。」再搭配上SION的「我想你們」和RIKU的「我愛你們」，相信在演唱會上一定能讓粉絲尖叫聲連連。
新的一年NCT WISH各自也有新的願望，6名成員不約而同希望大家能夠幸福健康度過每一天，也期待更多人能因為他們的歌曲而感到開心。SAKUYA許願能全員一起休假旅行，在努力工作之餘可以有更多元的安排。
