吳辰君低調移居杜拜3年 親教兒女中文「民風並不土豪」

阿布達比清真寺是阿聯酋最大且非穆斯林可進入的宏偉清真寺，吳辰君依服裝規定進入。圖／Annie提供

吳辰君17歲以電影「警察故事4」出道名列「龍女郎」，也曾在金庸武俠劇「鹿鼎記」飾演雙兒，2012年婚後育有11歲女兒、6歲兒子。由於從小就跑遍全世界，適應力強，從上海移居阿聯酋的杜拜 近3年，很享受當地步調，除了跟著兒女學阿拉伯文，也天天盯著他們練中文。

杜拜官方語言是阿拉伯文，但因為有8成的外籍人口，英文更是通用，對吳辰君來說不是障礙。一對兒女讀的都是國際學校，但她3年來親自買教材教他們ㄅ ㄆㄇ和中文，剛開始小朋友不解：「為什麼要寫這個啊？」吳辰君抱著長遠心態，視為底限並堅持，如今兒女都很習慣每天上課，交談也都以中文為主。

吳辰君婚後退出演藝圈，專心陪伴兒女長大，因為喜歡親子 一塊學習感覺，她也跟著學阿拉伯文，但就沒那麼順利，「寫阿拉伯文很像畫畫，字形有固定寫法，習慣後多少可以猜，但語速就不熟」。在當地買中文書不便，她常聽時事、親子類的Podcast，遇到問題時其實很有用。

家裡訂的是英文報，加上身處中東，吳辰君天天關心國際新聞，像是伊朗 內外局勢緊張，兒子伊朗同學的媽媽心情就很低落，她前年跑到鄰近的埃及跨年，大讚金字塔真的好酷。但真正吸引吳辰君的，是杜拜的步調和民風。

她說：「這裡的人安分守己很禮讓，出入會幫忙拉門並且微笑，並沒有外界以為土豪的誇張行徑，相比下亞洲生活反而比較急又趕，火氣很大。」覺得能在有生之年選擇不同地方生活真的滿好的。

在吳辰君心目中，老公是顧家好男人，「我個性容易著急，很感謝他包容並讓著我，我們個性很互補，他讓我安心在家當好媽媽陪小孩；有的夫妻喜歡兩人世界，但我們喜歡一家人出遊，所以家庭凝聚力很強」。