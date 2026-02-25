15分鐘催淚彈太猛 江蕙「另一半」曝光 台下哭成一片

我的頻道

記者林士傑／即時報導
江蕙特別斥資打造高空空橋。圖／寬宏藝術提供
江蕙特別斥資打造高空空橋。圖／寬宏藝術提供

「誠心最後博一杯，望天替咱保庇這個家」，江蕙（二姐）唱出最真摯的歌聲送祝福，也替「無，有」演唱會畫下句點。不同於先前的23場，在上周起的5場安可場，二姐與團隊斥資打造音符漫遊號、27米長高空空橋，精心安排觀眾成為專屬的「另一半」，對唱共創美好回憶。

自去年7月起至昨晚，江蕙橫跨南、北完成28場演唱會，創下歌壇難以突破的紀錄。特別的是昨晚是她生涯第80場大型個唱，在這充滿意義的一晚，她希望能更貼近歌迷，在合唱橋段開始繞場，隨後登上空橋升至8米高處，跟大家對唱「夢中的情話」、「傷心酒店」、「無言的結局」等金曲，讓2、3樓觀眾邊尖叫邊合唱。

不僅如此，當她飆唱「憨阿嬤」、「家後」等情感充沛的歌曲，連續15分鐘的催淚核彈威力太猛，讓台下哭成一片淚海，直讚是最催淚的台語歌。

最後她以一小段「博杯」作為句點，在聲聲的安可聲中重返舞台，她感動說：「真的非常感謝你們，大家對我那麼捧場，內心百感交集，有很多話想對大家講，但是一切都過去了，現在新的一年要重新來過，我們都要行大運、平安、事事順心如意。」送上完整版的「博杯」，她笑說「有唱有保庇」，跟觀眾相約「下次再見」。

隨著演唱會畫下句點，江蕙的經紀人說江蕙沒有特別安排計畫，「唱完如常過日子，想幹嘛就幹嘛，就是過生活」。

核彈

頌樂合體告五人 驚人變化曝光

