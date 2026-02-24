台八男星現身餐廳「洗杯子」轉行？ 處理500人份餿水

楊皓崴拍「好運來」時跌落菜車。圖／民視提供

8點檔男星楊皓崴去年底拍完民視「好運來」後，短暫前往泰國 旅遊一段時間，為下一部作品做準備，誰知他近日意外現身在高雄的一家餐酒館，透過社群曬出的照片中，雖忙碌洗著杯子，臉上仍露出燦爛笑容，疑似轉行當服務業。

楊皓崴近年來先後在民視演出「愛的榮耀」、「好運來」等戲，戲劇表現亮眼。新春期間，他分享自己的「新工作」，表示是「重操舊業」到餐酒館洗杯子，原來這是他和親弟合開的店，趁著回高雄過年，他也到店內幫忙，雖說是合夥人之一，但到自家店內打工，「洗（杯子）得不亦樂乎～但洗破了還是要賠錢⋯」。