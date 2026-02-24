台八男星現身餐廳「洗杯子」轉行？ 處理500人份餿水
8點檔男星楊皓崴去年底拍完民視「好運來」後，短暫前往泰國旅遊一段時間，為下一部作品做準備，誰知他近日意外現身在高雄的一家餐酒館，透過社群曬出的照片中，雖忙碌洗著杯子，臉上仍露出燦爛笑容，疑似轉行當服務業。
楊皓崴近年來先後在民視演出「愛的榮耀」、「好運來」等戲，戲劇表現亮眼。新春期間，他分享自己的「新工作」，表示是「重操舊業」到餐酒館洗杯子，原來這是他和親弟合開的店，趁著回高雄過年，他也到店內幫忙，雖說是合夥人之一，但到自家店內打工，「洗（杯子）得不亦樂乎～但洗破了還是要賠錢⋯」。
出身醫生世家，楊皓崴從小在優渥的環境中成長，但他沒養成驕奢習慣，17歲開始，就醫師爸丟出去打工，累積至今大概做了20多年的服務業，他曾提及當時第一份打工就在色食店，後來當模特兒時，還到餐廳、公關公司兼職，更曾做過外燴，在寒流來襲時在戶外洗碗超過12小時，那一夜還負責500人份的餿水，但他不以為苦，認為「我覺得很好，因為必須蹲下來，才能感受人間疾苦」，體驗過人生，經歷的點滴，方能成為日後的戲劇養分。
