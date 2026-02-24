GD遭網友惡意留言不忍了 開告百人「部分被告認罪」

南韓歌手GD針對長期出現在網路上的惡意留言與不實指控，已正式展開大規模法律行動。（歐新社）

韓國天王權志龍（GD）所屬的經紀公司 Galaxy Corporation 於24日對外公布，針對長期出現在網路上的惡意留言與不實指控，已正式展開大規模法律行動，目前累計對超過100名網友提起刑事告訴。

經紀公司說明，相關提告是依據粉絲檢舉內容，以及公司長期進行的蒐證與監控資料，針對散布不實言論、惡意誹謗與侵害人格權的行為，依違反「資訊通信網利用促進及資訊保護法」（名譽毀損）向司法機關提出告訴。

公司進一步指出，調查機關已對多個主要社群平台與論壇展開搜索與調查，包括 Nate Pann、Naver、DC Inside、Theqoo 以及 X（前 Twitter），並已鎖定多名涉案對象，目前相關被告均移送至各自居住地轄區警察機關接受調查。

聲明提到，部分被告已承認相關指控，警方完成調查後已將案件移送檢察機關，正等待後續處分結果；至於否認犯行者，警方仍持續進行進一步偵辦。由於案件已進入司法程序，且受個資保護法與偵查規定限制，公司無法對外公開被告身分，但強調會持續與相關單位合作，確保案件獲得迅速且嚴正的處理。

Galaxy Corporation也表示，對於網路上的惡意內容仍將持續蒐證，未來不排除進一步擴大民事與刑事層面的法律行動，以保障旗下藝人的合法權益。公司同時呼籲粉絲，若發現相關不當貼文，可將完整資料整理成單一PDF檔寄至檢舉信箱，內容需包含網址、發文日期、帳號名稱、侵權內容及截圖日期等，作為法律程序的重要依據。